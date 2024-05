Flash Mercato : Le PSG répond sèchement au Barça pour Xavi Simons

Prêté au RB Leipzig l’été passé, Xavi Simons n’est pas chaud à l’idée de revenir au PSG et privilégie un retour au Barça. La décision de la direction parisienne n’a pas tardé.

Le Barça veut rapatrier Xavi Simons cet été

Attendu par les supporters et l’entraîneur du Paris Saint-Germain pour compenser le départ de Kylian Mbappé, Xavi Simons ne serait pas très emballé à l’idée de revenir en Ligue 1 à l’issue de son prêt au RB Leipzig. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027 avec les Rouge et Bleu, le milieu offensif de 21 ans donnerait sa préférence à un retour dans son premier club formateur, le FC Barcelone.

Et d’après les informations du quotidien Sport, les dirigeants barcelonais espèrent parvenir à négocier un prêt financièrement viable avec leurs homologues du Paris SG au cours des prochaines semaines. Les Blaugranas considèrent même cette opération comme une priorité et seraient donc prêts à mettre en veilleuse leur intérêt pour Bernardo Silva de Manchester City. Mais selon la même source catalane, l’affaire s’annoncerait très compliquée pour le Barça.

Le PSG ferme la porte au Barça pour Xavi Simons

En effet, le journal Sport indique que Nasser Al-Khelaïfi n’aurait aucune envie de s’asseoir sur une table pour négocier un éventuel prêt de Xavi Simons avec Joan Laporta. Le Paris Saint-Germain compte sur son joueur pour l’après-Kylian Mbappé, mais ne compte pas le retenir forcément.

Cependant, si l’ancien milieu de terrain du PSV Eindhoven ne souhaite pas revenir à Paris, il n’y aura qu’une seule solution pour lui : un transfert sec. Une option impossible pour le Barça, actuellement dans le rouge financièrement. Et d’ailleurs, le Paris SG serait d’ores et déjà en pourparlers avec le RB Leipzig pour un deal à 60 millions d’euros, avec des bonus supplémentaires, avec l’espoir de trouver un accord total avant l’Euro.

Auteur de 9 buts et 15 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues, Xavi Simons est évalué à 80 millions d’euros par le site spécialisé Transfertmarkt, ce qui pourrait bien faire monter les enchères. Le Bayern Munich et Arsenal ayant fait une entrée fracassante dans la course pour sa signature. Xavi Simons pourrait donc rapidement devenir l’un des principaux tubes du mercato estival qui s’annonce à grands pas.