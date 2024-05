Mercato AS Monaco : Monaco a trouvé un remplaçant à Ben Yedder

En fin de contrat avec l’AS Monaco le 30 juin prochain, Wissam Ben Yedder devrait s’envoler pour l’Espagne, où son ancien club, le FC Séville, s’intéresse à ses services. L’ASM, de son côté, doit trouver une nouvelle solution offensive, ce qui l’amène à cibler un jeune attaquant jugé très prometteur.

Mercato AS Monaco : Une pépite madrilène sur le viseur

Selon les médias espagnols, l’AS Monaco observerait pour ce mercato estival un certain Iker Bravo, jeune attaquant évoluant chez les U19 du Real Madrid. Cette pépite prêtée par le Bayer Leverkusen pourrait rester à Madrid si les dirigeants du géant espagnol décident de l’intégrer à l’équipe première la saison prochaine. Entraîné par la légende du club, Raul, l’attaquant espagnol a réalisé une très bonne deuxième partie de saison avec 3 buts et 2 passes décisives en 7 matchs d’UEFA Youth League. Iker Bravo a en plus inscrit 17 buts dans le championnat espagnol de sa catégorie.

Le buteur détient dans son contrat une option d’achat de 10 millions d’euros que peut lever à tout moment la direction du Real Madrid. Ce montant reste malgré tout élevé pour un jeune joueur qui n’a pas encore évolué au niveau professionnel. Florentino Lopez, avec l’arrivée prochaine de Kylian Mbappé, va accroitre les charges financières de l’équipe, ce qui devrait le contraindre à laisser filer Iker Bravo malgré son grand potentiel.

Un club français autre que l’As Monaco dans la course

La voie semblait toute tracée pour l’As Monaco sur ce dossier avant qu’un autre club français ne se lance dans la bataille pour la pépite. Le Stade Rennais s’intéresse également au joueur appartenant à Leverkusen et pourrait profiter de ses bonnes relations avec le Real Madrid pour l’avoir. Véritable vivier de sportifs de haut niveau, le Stade Rennais a déjà cédé Camavinga aux merengues, qui observeraient aussi les deux Doué.

Mais la France n’est pas le seul pays où des clubs sont intéressés par le profil du joueur espagnol. Des formations comme l’Udinese, l’Union Berlin et d’autres écuries espagnoles sont en train d’observer le joueur avec l’intention de formuler des offres d’ici à la fin de la saison.

L’As Monaco a un argument pour convaincre Iker Bravo de rejoindre le Rocher, la Ligue des Champions. S’il rejoint l’ASM, l’espoir espagnol pourrait sans doute grappiller quelques minutes et essayer même de jouer un rôle important en Ligue des champions la saison prochaine avec le départ de Wissam Ben Yedder.