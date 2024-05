Vente ASSE : Pluie d’éloges sur les nouveaux dirigeants stéphanois !

La vente de l’ASSE est en passe d’être actée et Julien Laurens, spécialiste du football anglais sur RMC Sport, ne tarit pas d’éloges sur les futurs dirigeants de Saint-Etienne, notamment Ivan Gazidis, pressenti au poste de président.

Vente ASSE : Larry Tanenbaum bientôt au contrôle

Un nouveau propriétaire est aux portes de l’ASSE. Dans quelques jours, Larry Tanenbaum va devenir le grand patron du club ligérien. C’est à lui que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont décidé de vendre l’AS Saint-Etienne, si les négociations exclusives débouchent sur un accord total. Mais le président du groupe Kilmer Sports Ventures ne sera pas chargé de la gestion quotidienne de l’ASSE.

Ancien DG d’Arsenal et de Milan AC, le futur Boss des Verts Ivan Gatzidis n’a pas tardé à se procurer le livre sur les 90 ans de l’ASSE pour parfaire sa connaissance de l’histoire du club. #ASSE pic.twitter.com/sOMeb6YBZi — Denis Chaumier (@DenisChaumier) May 14, 2024

C’est plutôt une équipe dirigeante, avec à sa tête Ivan Gazidis, qui va assurer le quotidien de l’ASSE. Ce dernier est justement le porteur du projet de rachat présenté par Larry Tanenbaum. Alors qu’il est attendu à Saint-Etienne, ce mercredi, l’ancien Directeur général d’Arsenal, puis de l’AC Milan, a été passé au scanner dans l’After Foot.

Ivan Gazidis, la tête pensante de Kilmer Sports Ventures

Interrogé sur le profil et le projet porté par ce dernier, Julien Laurens s’est montré élogieux sur le dirigeant qu’il a connu à Londres. « Ivan Gazidis est très intelligent, c’est la tête pensante. Il connaît le milieu, il sait ce qu’il faut faire et ne pas faire. Il ne fera pas n’importe quoi », a-t-il confié dans l’émission. Selon la source, il n’y pas de doutes sur le profil du futur président de l’ASSE. « Il a montré aussi, à Arsenal et après à Milan, son savoir-faire. Et là, il y a aussi beaucoup d’argent à disposition s’ils le souhaitent… », a-t-elle souligné.

Qui sont Huss Fahmy et Jason Rosenfeld ?

Des collaborateurs d’Ivan Gazidis sont également présentés comme des dirigeants chevronnés, surtout en matière de mercato. « Quant à Huss Fahmy (un ancien avocat), il a un très bon réseau pour le recrutement. Il connaît très bien le milieu du football et son fonctionnement. Il suit beaucoup les joueurs et beaucoup de matchs. C’est un très bon négociateur », a fait savoir Julien Laurens.

Le troisième futur responsable de l’ASSE est Jason Rosenfeld. Il est présenté comme « un expert en statistiques et en data, mais qui a aussi la connaissance du jeu ». D’après les indiscrétions du journaliste, « c’est un geek (connaisseur) du football et un vrai œil pour repérer le talent. Il connaît tous les joueurs et tout le monde partout ».

Le projet de Tanenbaum comparé à celui de Ratcliffe à Nice

L’œil de RMC Sport en Angleterre s’est également enflammé pour l’ASSE, qui va bientôt avoir un milliardaire à sa tête. Il a comparé le projet de Larry Tanenbaum à celui de Jim Ratcliffe à l’OGC Nice, via le groupe Ineos. « Il a son groupe à lui, ce n’est pas un fonds d’investissement. C’est un milliardaire américain, qui a créé une société qui lui permet d’acquérir des franchises ou des clubs sportifs, à travers le monde. Un petit peu comme Ineos […]. Pour moi, c’est vraiment sérieux et positif ».