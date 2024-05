Mercato OM : Daniel Riolo vend la mèche pour le prochain entraîneur

En fin de contrat le 30 juin prochain, Jean-Louis Gasset va quitter l’OM à l’issue de cette saison. La direction du club recherche son successeur.

Qui pour remplacer Jean-Louis Gasset à l’OM ?

L’OM rêve grand pour le poste d’entraîneur la saison prochaine. Le président du club phocéen, Pablo Longoria flaire de bons coups sur le marché des transferts. L’actuel entraîneur du LOSC Lille, Paulo Fonseca est en tête de liste pour succéder à Jean-Louis Gasset, mais son arrivée est incertaine sans une compétition européenne, d’autant plus qu’il intéresse également l’AC Milan.

Pablo Longoria va désormais viser bas puisque l’OM cible des entraîneurs dotés d’expériences parce qu’il rêvait de disputer une compétition européenne la saison prochaine. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont dit au revoir à l’Europe après leur défaite (1-0) face au Stade de Reims mercredi soir. Le club olympien va perdre beaucoup sur le plan financier et va devoir revoir ses ambitions.

Pablo Longoria pourra chercher un tacticien moins cher. Le journaliste français Daniel Riolo a indiqué que le coach sénégalais Habib Beye est une option à ne pas négliger. Selon lui, si Paulo Fonseca ou Marcelo Gallardo ne rejoignent pas l’Olympique de Marseille, l’ancien maître du banc du Red Star pourrait être sollicité.

« Beye à Nice? Attention ! Car si l’OM n’est pas européen et n’arrive à faire aucun des entraîneurs qu’ils ont actuellement dans leur podium de recherche, attendez qu’ils aillent chercher Habib Beye ou un entraîneur inattendu pour l’OM. Car ils sont partis avec des ambitions, en mode On va être en coupe d’Europe, en visant Fonseca ou Gallardo. Mais ce sont des entraîneurs qui coûtent très cher » a expliqué Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC.

⚪🔵 @DanielRiolo : Pour nous, l’OM est très important culturellement, mais en Europe c'est terminé. Ça ne veut plus rien dire. Ça n'attire plus personne." #RMClive pic.twitter.com/KFquf8v1vq — After Foot RMC (@AfterRMC) May 15, 2024

Habib Beye prêt à s’engager avec l’OM

Habib Beye a été élu meilleur entraîneur de National pour la saison 2023-2024. Depuis quelques semaines, il fait des appels du pied à l’OM. Il est ouvert à une arrivée sur le banc marseillais si le club lui formule une offre.

Le Sénégalais est prêt à prendre la succession de Jean-Louis Gasset. « Je pense qu’il est impossible de dire non à un club comme celui-ci quand vous êtes l’entraîneur que je suis. Tu ne peux pas dire non. Quel entraîneur va dire non à Marseille ? », a déclaré l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille.