Sensationnel au PSG, Bradley Barcola obtient un succès éclatant !

Époustouflante dans la deuxième partie de saison, l’attaquant du PSG, Bradley Barcola, vient de franchir un cap exceptionnel dans sa carrière. L’attaquant parisien a réalisé son rêve.

Bradley Barcola va disputer l’Euro 2024

À moins d’un mois de l’ouverture de l’Euro 2024, Didier Deschamps a dévoilé la liste des internationaux français convoqués pour prendre part à cette compétition qui se tiendra du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. Présent sur le plateau du JT de 20h sur TF1, le sélectionneur des Bleus a dévoilé sa liste de 25 joueurs avec cinq éléments.

Éblouissant sous les couleurs du Paris Saint-Germain ces derniers mois, Bradley Barcola a été appelé pour la première fois et sera donc à l’Euro en Allemagne. Ses qualités techniques exceptionnelles, sa vision du jeu et sa capacité à faire la différence en un contre un ont fait de l’ancien ailier de l’OL l’une des sensations de la Ligue 1 lors des six derniers mois.

Attendu par Thierry Henry pour être l’un des hommes forts de l’équipe de France Olympique à Paris, Bradley Barcola a définitivement convaincu Deschamps après sa masterclass de mercredi soir contre l’OGC Nice. Il a donc réussi à faire pencher la balance en sa faveur dans son duel à distance avec Moussa Diaby, pourtant performant à Aston Villa.

Kylian Mbappé, qui ne sera plus un joueur du PSG au moment où la compétition débutera, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé et Warren Zaïre-Emery seront au rassemblement à Clairefontaine. Outre Barcola, la véritable surprise de cette liste se nomme bel et bien N’Golo Kanté.

Le milieu de terrain d’Al-Ittihad n’avait plus porté le maillot de l’équipe de France depuis juin 2022. Tout comme Ferland Mendy (Real Madrid), qui a été préféré à Lucas Digne. Le latéral de 28 ans sera la doublure de Théo Hernandez sur le côté gauche de la défense.

La liste des 25 joueurs de l’équipe de France :

La liste de nos 2️⃣5️⃣ Bleus retenus pour l’Euro 👊#BleuCollectif | #EURO2024 pic.twitter.com/mjYTKouPRn — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 16, 2024

Gardiens : Areola (West Ham), Maignan (AC Milan), Samba (RC Lens)

Défenseurs : Clauss (OM), T.Hernandez (AC Milan), Konaté (Liverpool), Koundé (FC Barcelone), F.Mendy (Real Madrid), Pavard (Inter Milan), Saliba (Arsenal), Upamecano (Bayern Munich)

Milieux : Camavinga (Real Madrid), Y.Fofana (AS Monaco), Griezmann (Atlético de Madrid), Kanté (Al Ittihad), Rabiot (Juventus Turin), Tchouaméni (Real Madrid), Zaïre-Emery (PSG)

Attaquants : Barcola (PSG), Coman (Bayern Munich), Dembélé (PSG), Giroud (AC Milan), Kolo Muani (PSG), Mbappé (PSG), M.Thuram (Inter Milan).