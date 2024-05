Mercato LOSC : Revirement de situation pour Leny Yoro avec le Real Madrid

Dans une tournure inattendue des événements, le Real Madrid a conclu un accord pour recruter le jeune défenseur français Leny Yoro du LOSC Lille, selon des sources italiennes.

Leny Yoro a suscité l’intérêt du Real Madrid et du PSG depuis plusieurs semaines. Alors que la presse espagnole s’est montrée prudente et a reporté les discussions sur le transfert, les médias italiens rapportent que les négociations entre le Real Madrid et le LOSC Lille avancent rapidement.



Selon TMW, l’accord pour signer Leny Yoro pourrait être conclu pour une valeur de 60 millions d’euros. Par ailleurs, il a été évoqué que le jeune défenseur français percevrait un salaire de 4 millions d’euros par an, hors primes, et signerait un contrat jusqu’en juin 2029.

Cette évolution intervient au moment où le Real Madrid évaluait également la possibilité de retenir Rafa Marín, prêté à Alavés. Marín, qui a réalisé une saison exceptionnelle, a été considéré comme une option viable pour renforcer la défense du club espagnol lors de la pré-saison. Cependant, la récente décision d’obtenir la signature de Leny Yoro indique un changement dans la stratégie du club.

L’arrivée du joueur de 18 ans s’inscrit dans le cadre des efforts du président Florentino Pérez pour rajeunir l’équipe du Real Madrid avec des talents prometteurs. Cette décision intervient également dans un contexte où le club est ciblé pour l’éventuelle signature de Kylian Mbappé, qui a annoncé son intention de quitter le PSG.

Avec la signature de Leny Yoro, le Real Madrid renforce sa défense et envoie un signal clair sur ses intentions sur le marché des transferts. Pendant ce temps, l’avenir de Rafa Marín à la Maison Blanche reste incertain, ce qui suggère que le club est prêt à prendre des décisions audacieuses pour s’assurer les talents nécessaires pour concourir au plus haut niveau.