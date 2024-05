Flash : Kylian Mbappé s’en va, une grosse star veut signer au PSG

Alors que Kylian Mbappé a officiellement annoncé son départ après sept saisons passées au PSG, une autre star du ballon rond fait du club de la capitale sa priorité pour la suite de sa carrière.

Adieu Mbappé, Tabitha Chawinga veut rester au PSG

Avec le départ de Kylian Mbappé, l’objectif pour Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi est de bâtir une nouvelle équipe du Paris Saint-Germain compétitive pour l’avenir sans la star française de 24 ans. Même si rien d’officiel n’a été encore annoncé, tout porte à croire que le Champion du monde 2018 va s’engager prochainement en faveur du Real Madrid.

En tout cas, le président de la Liga, Javier Tebas, en est convaincu à 100%. Le prochain mercato estival s’annonce donc très mouvementé du côté de la capitale française. Surtout que les préoccupations des dirigeants ne sont pas seulement tournées vers l’équipe masculine.

Meilleure buteuse et joueuse du championnat de D1 Arkéma, Tabitha Chawinga, prêtée par Wuhan, réalise une saison canon sous les couleurs du PSG Féminin. En fin de contrat avec le club chinois le 31 décembre 2024, l’attaquante de 27 ans va éclaircir son avenir en fin de semaine, sans doute après la finale du Championnat de France à Lyon.

Mais l’internationale malawite accorde sa priorité à l’équipe entraînée par Jocelyn Prêcheur, selon les informations du journal Le Parisien. Même si Tabitha Chawinga ne manque pas de propositions sous d’autres cieux.

Tabitha Chawinga : « Je dois discuter avec mon club »

Le quotidien régional explique que Tabitha Chawinga est en contrat avec Wuhan jusqu’au 31 décembre 2024, le championnat chinois se déroulant sur une année civile. Prêtée jusqu’au 30 juin, de la même manière qu’elle l’avait été à l’Inter Milan l’an dernier, la coéquipière de Marie-Antoinette Katoto devra se libérer de ses derniers mois de contrat.

« Et c’est tout l’enjeu de la négociation tant Wuhan connaît aussi la valeur prise par la joueuse, recrutée en janvier 2021 », précise Le Parisien. De son côté, la native de Lilongwe assure qu’elle doit « discuter » avec son club en Chine. « Je dois les respecter de la même manière qu’ils m’ont respecté en me prêtant ici », a déclaré Chawing lundi soir en mage des Trophées UNFP.

Auteure de 28 buts cette saison, la numéro 22 des Rouge et Bleu serait sur les tablettes de plusieurs écuries anglaises, notamment Chelsea et Manchester City, ainsi que des formations américaines, qui ont déjà tenté des approches auprès de Wuhan et de l’entourage de la joueuse. Cependant, le média francilien indique que pour l’heure, les plantes semblent s’aligner en faveur d’une signature définitive au PSG.

« On verra. Je vais décider vendredi avec mon agent si je vais rester au Paris Saint-Germain. Mais je pense que je vais rester à Paris », a lancé Tabitha Chawinga avec son trophée de meilleure joueuse entre les mains. Un an après son arrivée, l’ancienne avant-centre de Jiangsu Ladies Football Club manifeste ainsi son souhait de poursuivre sa carrière au Paris SG. Même si « les derniers détails restent toutefois les plus difficiles », conclut Le Parisien.