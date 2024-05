OM : La tête de Pablo Longoria réclamée 

Récemment conforté dans sa position de président de l’OM par Frank McCourt, Pablo Longoria ne fait pas totalement l’unanimité dans la cité phocéenne.

OM : Le départ de Pablo Longoria réclamé

Le climat autour de l’Olympique de Marseille est devenu tendu, avec des voix influentes dans le monde du football français qui s’élèvent pour réclamer des changements à la tête du club. A commencer par Pablo Longoria, le président de l’OM dont le départ est réclamé.

Selon Jérôme Rothen, Longoria n’est plus l’homme de la situation pour mener l’OM vers les succès escomptés. Malgré une appréciation initiale pour le travail de Longoria, Rothen estime que les récents échecs du club, notamment l’incapacité à se qualifier pour une compétition européenne, sont des signes que l’OM doit prendre une nouvelle direction.

« Je n’y crois plus, je me dis qu’avec Pablo Longoria, il faudra peut-être un miracle pour l’OM. Ce n’est plus l’homme de la situation ? Non », a-t-il déclaré sur l’émission Rothen S’enflamme de RMC Sport.

Cette déclaration intervient alors que Frank McCourt, le propriétaire de l’OM, est attendu à Marseille pour discuter de la saison prochaine et pourrait confirmer Longoria dans ses fonctions. Cependant, Rothen suggère que si McCourt souhaite réinvestir dans le club, il devrait envisager de s’entourer de nouvelles personnes pour revitaliser l’équipe et atteindre les objectifs fixés.

L’avenir de Longoria à l’OM reste incertain, et les commentaires de Rothen ajoutent à la pression sur le club pour opérer des changements significatifs. Les supporters de l’OM, ainsi que les observateurs du football français, attendent de voir si ces critiques auront un impact sur les décisions de McCourt concernant la direction future du club.