OM : Longoria dans le dur, ses bouées de sauvetage pour le nouvel entraîneur

Pablo Longoria, en quête d’un successeur à Jean-Louis Gasset à l’Olympique de Marseille, explore plusieurs pistes pour assurer une transition fluide et efficace à la tête de l’équipe.

OM : Incertitude autour de la piste Fonseca, Longoria insiste

De toutes les pistes en exploration, celle menant à Paulo Fonseca est la priorité de l’Olympique de Marseille. Cependant, la situation autour de la potentielle nomination du Portugais à l’OM semble devenir de plus en plus complexe. En fin de contrat à Lille, celui qui est la priorité de l’OM pour succéder à Jean-Louis Gasset, pourrait être en train de s’éloigner du projet marseillais.

En effet, selon les informations de Gianluca Di Marzio, l’AC Milan aurait intensifié son intérêt pour le technicien portugais, le plaçant en haut de sa liste pour remplacer Stefano Pioli. Cette évolution pourrait être attribuée à la défaite récente de l’OM contre Reims, qui a mis en péril les chances du club de se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine.

L’absence de compétition européenne pourrait être un facteur décisif pour Fonseca, qui semble désormais privilégier l’option de l’AC Milan. L’OM, sous la direction de Pablo Longoria, doit donc envisager des alternatives pour la succession de Gasset.

Les plans de secours de Longoria

L’Olympique de Marseille, en pleine réflexion sur la succession de Jean-Louis Gasset, envisage plusieurs options pour assurer la continuité et le renouveau de son banc de touche. Alors que la piste menant à Paulo Fonseca semble être la priorité, le club phocéen, sous la houlette de son président Pablo Longoria, a également élaboré des plans alternatifs pour parer à toute éventualité. En ce sens, Daniel Riolo a révélé sur l’After Foot que l’OM a prévu des plans B et C.

Matias Almeyda, l’ancien milieu de terrain argentin reconverti entraîneur, est considéré comme une option viable. Connu pour son approche passionnée et son style de jeu offensif, l’actuel entraîneur de l’AEK Athènes pourrait apporter un vent de fraîcheur et d’intensité au sein de l’équipe marseillaise. Sa capacité à inspirer ses joueurs et à obtenir des résultats notables avec des ressources limitées fait de lui un candidat de choix pour le projet ambitieux de l’OM, qui le place en plan B.

Le plan C mène à Marcelo Gallardo, l’emblématique entraîneur de River Plate. Avec un palmarès impressionnant en Amérique du Sud, Gallardo a démontré sa capacité à construire des équipes compétitives et à remporter des titres. Son expertise tactique et sa gestion des grands matchs pourraient être des atouts précieux pour l’OM dans sa quête de gloire nationale et européenne.