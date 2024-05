Mercato-choc : L’OM a tout prévu en cas d’échec avec Fonseca

Sur le départ, Jean-Louis Gasset devrait connaître son successeur sur le banc de l’OM dans les jours à venir. En cas d’échec avec la piste Paulo Fonseca, Pablo Longoria aurait déjà prévu d’autres options.

Les plans de l’OM en cas d’échec avec Fonseca

Avec les différentes rumeurs liées à Paulo Fonseca, Marseille fait partie des clubs qui espèrent s’approprier les services du tacticien portugais. Convoité par des grands clubs qui jouent l’Europe la saison prochaine, Fonseca préfèrerait choisir l’étranger, plus précisément l’Italie, où l’AC Milan cherche à remplacer Stefano Pioli.

Daniel Riolo s’est exprimer au micro de l’After Foot sur RMC Sport, en dévoilant les différentes pistes en cas d’échec avec le dossier Paulo Fonseca. « La première idée de Pablo Longoria et Medhi Benatia pour être l’entraineur de l’OM c’est Paulo Fonseca, ensuite le choix n°2 c’est Matias Almeyda et après Marcelo Gallardo. S’ils ne font pas un de ces trois là, ils iront sur du choix en dessous. Sans coupe d’Europe c’est compliqué. »

Selon l’éditorialiste de RMC, Marseille viserait donc deux entraîneurs argentins, avec Marcelo Gallardo, ancien joueur du PSG, qui entraînerait Al-Ittihad et Almeyda qui entraîne actuellement l’AEK Athènes. Reste à savoir quel club Fonseca va choisir et si Milan le prendra.

Riolo ne voit pas pour le moment Fonseca à Milan

Daniel Riolo s’est aussi exprimé sur le cas précis de Paulo Fonseca à l’AC Milan et donne quelques infos qu’il a obtenues. Même si le tacticien portugais est plus tenté par les Rossoneri, il n’empêche que les dirigeants italiens seraient plus tentés par un autre entraîneur. Pour le moment, Riolo ne sait pas qui est le deuxième nom mais tout porte à croire qu’il s’agit de l’entraîneur du FC Porto, Sergio Conceição.

🗣💬 "Fonseca souhaite aller à l'AC Milan. Et il est dans une short-list de deux noms pour diriger le club. L’autre nom n’est pas Conceição"



Les infos de @DanielRiolo sur la situation du coach du LOSC Paulo Fonseca, courtisé par le club lombard. pic.twitter.com/X3UVGNNJRr — After Foot RMC (@AfterRMC) May 16, 2024

Avec la quasi-certitude qu’il part du banc lillois, Fonseca espère tout de même retrouver l’Europe et c’est là toute la difficulté pour l’Olympique de Marseille de le convaincre de venir. Le club phocéen n’est pas qualifié pour les compétitions européennes la saison prochaine et va avoir une difficulté supplémentaire pour attirer l’actuel entraîneur lillois.