Mercato Stade Rennais : Le verdict tombe pour Julien Stéphan !

Pour la première fois en sept ans, le Stade Rennais n’ira pas en Coupe d’Europe. Un échec important pour le club, qui devrait pourtant garder son coach Julien Stéphan. Mais ce n’est pas le cas de tout le monde…

Julien Stéphan confirmé à son poste

Le Stade Rennais a sans doute réalisé une de ses pires saisons dans la dernière décennie. Le club va finir au mieux huitième de cet exercice, et surement neuvième. Seule éclaircie cette saison, Les Rouge et Noir sont allés jusqu’en demi-finale de la Coupe de France, seulement battus par le PSG 1-0 au Parc des Princes.

Julien Stéphan n’est pourtant pas menacé à l’issue de cette saison. Le technicien breton avait prolongé, le 25 mars dernier, de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2026. Selon les informations de RMC Sport, c’est sur, le fils de l’adjoint de Didier Deschamps va garder son poste.

🎙️: "Rennes est une équipe qui a des qualités, elle est un peu jeune sur le plan défensif mais j'ai envie de faire confiance à Julien Stéphan".@kevindiaz11 est plutôt confiant et optimiste sur l'avenir de l'équipe de Rennes en Ligue 1. pic.twitter.com/gEVcTHAaRg — After Foot RMC (@AfterRMC) April 20, 2024 Les supporters ont toujours gardé confiance en Julien Stéphan

Florian Maurice menacé

Pour le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, cela risque d’être nettement plus compliqué. Toujours selon RMC Sport, sa place est nettement fragilisée au sein du club. Un peu comme en novembre dernier, lors de l’annonce surprise du départ de Bruno Genesio, son cas est flou. Beaucoup d’interrogations planent autour de l’avenir de Florian Maurice au Stade Rennais.

Selon Ouest France, le directeur sportif a connu beaucoup de critiques cette saison, surtout à cause de son recrutement (jugé mauvais) et des ses maladresses en communication. Une réunion s’est d’ailleurs tenue avec la famille Pinault, actionnaire majoritaire du Stade Rennais, après le match contre Lens (1-1). L’hypothèse d’un départ d’un commun accord est d’actualité et pourrait prendre de l’ampleur dans les prochaines semaines.