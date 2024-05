Le Havre AC espère briser la malédiction contre l’OM en Ligue 1

Le Havre AC, dirigé par Luka Elsner, affronte l’OM de Jean-Louis Gasset dans un défi de taille en Ligue 1 dimanche. Après six défaites consécutives face à l’Olympique de Marseille, Le Havre pourrait établir un triste record en perdant un septième match de suite contre une même équipe pour la première fois de son histoire. Ce duel historique s’annonce d’une grande importance pour les deux équipes en quête de points en cette fin de saison.

Jean-Louis Gasset et ses joueurs peuvent-ils terminer en beauté ?

Les statistiques sont impitoyables pour les Seinomarins. Le Havre n’a marqué qu’un seul but lors de ses neuf dernières confrontations avec l’OM en Ligue 1, une réalisation d’Olivier Fauconnier en septembre 2002 lors d’une défaite 1-3. En outre, Le Havre n’a plus battu Marseille à domicile depuis le 30 avril 1988, grâce à un but de Pascal Pain. Depuis cette victoire, les Havrais ont enchaîné neuf matchs sans victoire face aux Marseillais à domicile, avec quatre nuls et cinq défaites.

La tâche de Jean-Louis Gasset ne s’annonce pas donc pas si difficile que ça. Depuis début décembre, Le Havre n’a enregistré qu’une seule clean sheet en vingt matches de Ligue 1, une performance inégalée dans les cinq grands championnats européens sur cette période. Cependant, malgré des performances offensives limitées, seuls Reims (16) et Clermont (14) ont marqué moins de buts que Le Havre à domicile cette saison. Le HAC a tout de même réussi à marquer plus de deux buts à quatre reprises chez eux, une statistique encourageante comparée aux performances des géants comme Paris, Rennes et Lille.

Confiance pour l’OM face au Havre

De son côté, l’OM aborde ce match avec une certaine confiance. Les Phocéens n’ont perdu qu’un seul de leurs 5 derniers ultimes matches de la saison en Ligue 1. La récente défaite a eu lieu contre le Stade de Reims mercredi dernier (1-0), ce qui pourrait offrir une lueur d’espoir pour Le Havre.

Jean-Louis Gasset, connu pour ses talents de stratège, devra mobiliser toutes ses ressources pour faire oublier ce dernier revers. Le soutien du public havrais sera déterminant pour son équipe qui va aussi tenter de briser cette série noire contre l’OM. Une victoire permettrait non seulement de redorer le blason du club, mais aussi de finir la saison sur une note positive.