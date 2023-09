Promu en Ligue 1 après un très bel exercice 2022-2023 en Ligue 2, Le Havre a bouclé une signature en défense en prolongeant un cadre du vestiaire.

Mercato Le Havre : Christopher Operi prolonge au HAC

Auteur d'un début de saison plutôt correct en Ligue 1 et pointant à la 10e place du classement, Le Havre veut assurer son maintien cette saison et compte sur ses meilleurs joueurs pour assurer l'avenir du club dans l'élite du football français. Ainsi, en pleine trêve internationale, le HAC a officialisé une excellente nouvelle pour les supporters havrais, avec la prolongation de Christopher Operi au sein de l'écurie normande.

Sur ses réseaux sociaux, le HAC a officialisé la prolongation du défenseur gauche jusqu'en 2026. Un très joli coup de la part du club normand, puisque l'Ivoirien a été l'un des meilleurs joueurs de Ligue 2 la saison dernière, et a été l'un des grands artisans de la montée du club dans l'élite cette saison. Arrivé libre en provenance de La Gantoise il y a un peu plus d'un an, le joueur continue donc l'aventure en Normandie, sous les ordres de Luka Elsner, qui a déjà recruté plusieurs joueurs importants, dont Rassoul Ndiaye.

Christopher Operi rêve de la CAN 2024

Alors que le joueur vient de prolonger avec le HAC, Christopher Operi rêve encore plus grand et aimerait rejoindre la sélection ivoirienne comme il l'a révélé il y a quelques semaines au site linfodrome. "La sélection nationale est dans un coin de ma tête forcément. Dire le contraire serait mentir surtout quand on sait que ce sera à la maison. Tout joueur ivoirien rêverait de participer à ce genre de compétition. C’est pour vivre ces moments qu’on joue au football."

Auteur d'un début de saison prometteur en Ligue 1, Christopher Operi n'a pas été appelé par Jean-Louis Gasset, sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Néanmoins, le joueur semblait confiant, assurant qu'il a le niveau pour rejoindre les Eléphants. "Pour la sélection, je n’ai pas de doute sur le fait d’être à la hauteur. À moi d’être performant avec mon club."