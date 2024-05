Mercato PSG : Le Real Madrid déroule son plan pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé au Real Madrid, ce n’est plus qu’une question de jours pour que le Bondynois soit officiellement un Madrilène. Le club espagnol a déjà tout prévu pour lui.

Mercato PSG : Kylian Mbappé a signé, officialisation imminente au Real

Il y a quelques jours, Kylian Mbappé confirmait son départ du Paris Saint-Germain (PSG) après sept ans au club. « J’ai besoin d’un nouveau défi après sept ans », a annoncé l’attaquant français sur ses réseaux sociaux, mettant ainsi fin à des mois de spéculations. L’élimination du PSG en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund a été l’élément déclencheur qui a accéléré la décision de l’attaquant. Une fois que la star française a rendu publique son intention de quitter le PSG, reste à savoir quand sa signature au Real Madrid sera officialisée et quand aura lieu sa présentation, ce qui ne semble pas facile pour le moment.

Le Bondynois a exprimé son désir de régler son avenir avant le Championnat d’Europe en Allemagne, qui débute le 14 juin. « L’Euro sera ma priorité, mais j’espère que ce sera résolu d’ici là », a commenté l’attaquant. Le Real Madrid partage également ce vœu, souhaitant que KM7 arrive au tournoi en tant que joueur merengue en raison de l’impact médiatique que cela entraînerait. Cependant, Kylian Mbappé a un contrat avec le PSG jusqu’au 30 juin, ce qui complique son départ immédiat à moins que les deux parties ne parviennent à un accord.

Date de présentation de Mbappé

Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a inscrit l’ancien de Monaco dans la liste des 25 joueurs convoqués pour l’Euro , aux côtés des Madrilènes Tchouameni, Camavinga et Mendy. La concentration de l’équipe de France débutera le 29 mai à Clairefontaine, même si les joueurs du Real Madrid le rejoindront le 3 juin, puisqu’ils doivent encore jouer la finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Cette situation complique une éventuelle présentation de Mbappé avant le tournoi des équipes nationales.

Après la finale de la Ligue des Champions à Wembley, le club blanc envisage d’activer l’opération Mbappé, mais avec plusieurs scénarios possibles en raison de restrictions de dates. L’intention du conseil d’administration présidé par Florentino Pérez est d’annoncer la signature de la star française et de la présenter dans la première semaine de juin, entre la finale de la Ligue des Champions et le début de l’Euro. Cependant, la disponibilité du stade Santiago Bernabéu est un autre facteur à prendre en compte, puisque plusieurs concerts sont programmés, dont celui de Duki le 8 juin rappelle Marca.

La tournée du Real Madrid aux États-Unis et les débuts de Mbappé

Le Real Madrid participera cet été au Soccer Champions Tour 2024 aux États-Unis. Contrairement à l’année dernière, il n’y aura pas cette fois-ci de grand rassemblement à l’UCLA. L’équipe de Carlo Ancelotti ne voyagera que pour disputer trois matchs programmés : le premier contre l’AC Milan le 31 juillet au Soldier Field de Chicago, le deuxième sera un Clasico contre le FC Barcelone le 3 août au MetLife Stadium d’East Rutherford, New Jersey, et le dernier contre Chelsea le 6 août au Bank of America Stadium de Charlotte.

Les débuts du champion du monde français avec le Real Madrid sont une autre des questions qui préoccupent les fans merengues. Ces débuts dépendront du parcours de la France en Coupe d’Europe. Si l’équipe de France atteint les demi-finales, Mbappé manquerait la tournée américaine, puisqu’il lui faudrait quelques jours de vacances avant son arrivée au club espagnol. Sinon, il pourrait rejoindre l’équipe aux États-Unis et commencer à porter le maillot madrilène.