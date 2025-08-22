Mercato PSG : Donnarumma lâche un indice sur son futur club

À exactement onze jours de la clôture du mercato estival, Gianluigi Donnarumma, qui ne fait plus partie des plans de Luis Enrique, est toujours au PSG. Annoncé avec insistance en Premier League, le gardien de but italien a lâché un indice laissant à penser qu’il a déjà choisi sa prochaine destination.

Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma entre les deux Manchester

Après quatre saisons au PSG et à un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma s’apprête à rejoindre les rangs d’un autre grand club européen. Associé au Real Madrid, Barça, Inter Milan et la Juventus Turin, le portier de 26 ans semble bien destiné à rejoindre Pep Guardiola à Manchester City.

Selon diverses sources, un accord contractuel aurait déjà été trouvé entre les Citizens et le clan Donnarumma, mais la légende de Manchester United, Wayne Rooney, pense que le numéro 1 du PSG serait parfait pour garder les cages des Red Devils.

« Donnarumma a 26 ans, c’est l’un des meilleurs gardiens au monde, ce serait fou que Manchester United ne fonce pas sur lui. Je ne vois pas ça comme un risque. J’ai vu une statistique l’autre jour, celle des erreurs menant directement à des buts. Il n’en a commis aucune », a récemment confié l’homme de 39 ans à la BBC.

Cependant, le quotidien L’Équipe affirme que « le gardien italien s’imagine, lui, à Manchester City, avec lequel un accord contractuel a déjà été trouvé. Une possible arrivée chez les Citizens semble dépendre d’un départ d’Ederson à Galatasaray, et son entourage nous a indiqué hier qu’il n’y avait actuellement rien de neuf à son sujet.

Il dispose dans tous les cas d’une certaine cote outre-Manche, où l’autre club de Manchester, United, fait également partie de ses courtisans. » Alors que la bataille fait rage entre les deux clubs phares de Manchester, le principal concerné semble avoir déjà fait son choix.

Donné enflamme la toile en likant une publication d’Erling Haaland

Pour laisser partir l’ancien joueur de l’AC Milan, le PSG demanderait 50 millions d’euros, alors que Manchester City ne propose que 30 millions d’euros. Poussé vers la sortie avec l’arrivée de Lucas Chevalier, le partenaire de Marquinhos aurait un accord de principe avec les Citizens après un échange téléphonique avec Pep Guardiola, personnellement impliqué dans ce dossier.

Malgré l’arrivée de James Trafford, Manchester City ne veut pas manquer l’opportunité de recruter un gardien de classe mondiale pour remplacer Ederson, qui devrait s’engager avec Galatasaray. En attendant le dénouement des négociations entre le PSG et les Skyblues, Donnarumma a enflammé la toile avec un « Like » sur un poste de l’attaquant de City, Erling Haaland, sur Instagram. Un geste qui n’a pas échappé aux fans du clan anglais, convaincus que Donnarumma sera leur gardien cette saison.