OM vs Paris FC : De Zerbi tient un renfort en attaque !

Le ciel s’éclaircit pur l’OM et Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien a enregistré le retour de son attaquant Amine Gouiri à la veille du match contre le Paris FC.

OM vs Paris FC : De Zerbi pourra compter sur Amine Gouiri, deux absents

C’est dans une atmosphère de crise que l’Olympique de Marseille se prépare à affronter samedi Paris FC. L’altercation entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot a plongé le club dans la tourmente. Le club phocéen peut cependant pousser un ouf de soulagement : Amine Gouiri, victime d’une gêne musculaire, est de retour dans le groupe de Roberto De Zerbi.

Les examens médicaux ont révélé que sa blessure était bénigne. Le journaliste Bruno Blanzat indique d’ailleurs que l’attaquant algérien a participé à l’entraînement de ce vendredi. Cela confirme qu’il sera disponible pour le match face aux Parisiens. C’est une excellente nouvelle pour Roberto De Zerbi, déjà privé de plusieurs joueurs clés. Neal Maupay et Pol Lirola ont également pris part à la séance.

🚨 De Zerbi :



"Amine Gouiri est une option au poste de numéro 10." pic.twitter.com/OrpSU2TRiz — Massilia Zone (@MassiliaZone) August 22, 2025

Toutefois, la présence de Geoffrey Kondogbia et Amine Harit est incertaine. Les raisons de leur absence à l’entraînement n’a pas été précisées. De plus, Igor Paixao et Facundo Médina sont toujours à l’infirmerie. L’absence d’Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe, en instance de départ, complique également la tâche de De Zerbi. Ce dernier devra revoir ses plans face au Paris FC.