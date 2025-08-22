Mercato OM : Tout est réglé, départ confirmé à Marseille !

La direction de l’OM s’apprête à officialiser un départ en attaque. Le transfert de Jonathan Rowe vers Bologne ne plus aucun doute. L’annonce officielle du deal est même imminente.

Mercato : Jonathan Rowe quitte l’OM pour Bologne

Jonathan Rowe va quitter l’Olympique de Marseille pour rejoindre Bologne. Sa violente altercation avec Adrien Rabiot a précipité son départ du navire. Des images publiées sur les réseaux sociaux le montrent à son arrivée à l’aéroport de Marseille. Il embarque clairement pour l’Italie. L’ailier anglais n’aura passé qu’une saison à l’OM, pour 31 apparitions.

Son transfert à Bologne est déjà bouclé en interne. Foot Mercato le confirme, l’OM percevra 19,5 millions d’euros, avec 10 % à la revente, en guise de compensation. Ce montant est très proche des 20 millions d’euros exigées par le club de Pablo Longoria. Son départ a même fait réagit l’un de ses coéquipiers.

Présent en conférence de presse, Pierre-Emile Hojbjerg a reconnu que le départ de Jonathan Rowe reste une perte pour l’équipe. Même s’il refuse de polémiquer sur les choix de la direction. « On a perdu un homme, un joueur très très important pour nous. C’est la vérité », a-t-il indiqué. L’officialisation de son transfert à Bologne ne saurait tarder.