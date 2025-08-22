ASSE : Une absence surprise contre Boulogne, la compo

L’entraîneur de l’ASSE a reconduit le groupe qui avait étrillé Rodez AF (4-0), pour le déplacement à Boulogne-sur-Mer, à un joueur près.

ASSE : Stojkovic préféré à Appiah contre Boulogne

Après sa large victoire face à Rodez AF (4-0), l’ASSE est dans le Pas-de-Calais pour affronter l’US Boulogne, samedi (20h) au stade de la Libération. Pour ce match comptant pour a 3e journée de Ligue 2, Eirik Horneland a convoqué 18 joueurs, soit presque le même groupe qui avait infligé une lourde défaite à RAF.

Seul Dennis Appiah manque à l’appel. Il est remplacé dans le groupe stéphanois par l’avant-dernière recrue en date des Verts, Strahinja Stojkovic. Titulaire contre le Stade Lavallois, le défenseur latéral droit franco-ghanéen était sur le banc au coup d’envoi face à Rodez.

Son absence à Boulogne est un signal fort envoyé par l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, qui lui avait déjà préféré la recrue Joao Ferreira samedi dernier. Notons que le jeune Lassana Traoré est aussi absent. L’équipe vainqueure de Rodez devrait être reconduite face à l’USBCO.

La compo probable de l’ASSE contre l’US Boulogne :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : J. Ferreira, C. Lamba, M. Nadé, E. Annan

Milieux de terrain : A. Moueffek, M. Jaber, F. Tardieu

Attaquants : A. Boakye, J. Duffus, A. Davitashvili

Remplaçants : B. Maubleu, S. Stojkovic, El Jamali, L. Gadegbeku, I. Cardona, Ben Old, L. Stassin