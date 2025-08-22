Mercato LOSC: Létang annonce l’arrivée de Pavard avec humour

Poussé vers la sortie du côté de l’Inter Milan, Benjamin Pavard a été récemment associé au LOSC. Olivier Létang, le président du club lillois, a commenté cette rumeur avec humour.

Mercato : Benjamin Pavard « devrait arriver lundi » à Lille

À onze jours de la fermeture du mercato estival, le président du LOSC Lille s’est présenté devant la presse ce vendredi après-midi. Interrogé sur la rumeur Benjamin Pavard, Olivier Létang a choisi l’humour pour évoquer un possible retour de l’international français dans son club formateur.

« Il devrait arriver lundi benjamin, c’est une bonne nouvelle ? », a lancé le dirigeant lillois, avant d’assurer que le défenseur de l’Inter Milan n’est pas à la portée des Dogues. « Je vais répondre par l’absurde… J’ai vu, j’ai lu des choses. J’ai appelé Benjamin, on s’est parlé. Même le transfert, on ne sait pas le payer. Donc forcément, quand certains partent dans des diatribes magnifiques, bah non, non, il y a des choses qui sont possibles, d’autres qui ne le sont pas », a expliqué Olivier Létang.

Poursuivant, l’ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain a avoué que le LOSC attend encore une ou deux recrues, mais cela s’inscrira dans un budget modéré. Avec l’enveloppe, dont il dispose pour recruter cet été, le club entraîné par Bruno Genesio ne pourra pas se permettre d’attirer des joueurs de la trempe de Benjamin Pavard.

« Ce serait formidable, je le lui ai dit. J’adorerais qu’il revienne chez nous, mais il y a des considérations économiques qui sont aujourd’hui, impossibles à réaliser », a ajouté l’homme de 52 ans. Sauf grosse surprise, Benjamin Pavard ne devrait donc pas retrouver le Domaine de Luchin d’ici le 1er septembre et la fin du mercato estival.