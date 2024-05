Coupe de France : Grosse info à l’OL avant le choc contre le PSG

L’entraineur de l’OL, Pierre Sage a fait une importante annonce relative à la finale de la coupe de France, face au PSG, le samedi 25 mai à Lille.

L’OL proche d’une qualifcation pour la coupe d’Europe

L’OL a un dernier match de Ligue 1 à disputer dimanche, contre le RC Strasbourg, dimanche (21h). Septième au classement, l’équipe de Pierre Sage tient un billet pour la coupe d’Europe. Elle a besoin d’un seul point pour finir à la 7e place, qui est qualificative pour la Ligue Europa Conférence, devant l’OM. L’Olympique Lyonnais a l’opportunité de se hisser à la 6e place. Mais à condition qu’il remporte son match contre le RCSA et que le RC Lens ne gagne pas face au Montpellier HSC, dans le même temps.

L’OL est donc à deux doigts d’atteindre son objectif de fin de saison. Il faut le rappeler, c’est à 7 journées de la fin de la saison que Pierre Sage et son équipe ont décidé d’aller chercher une qualification pour la coupe d’Europe. « On savait où on voulait aller. On est à un pas de vivre quelque chose d’exceptionnel et d’important pour notre club », s’est félicité Pierre Sage.

Pierre Sage : « Joueront la finale ceux qui seront bons contre Strasbourg »

Finaliste de la coupe de France, Lyon peut également décrocher une place en phase de poule de la Ligue Europa, en remportant le trophée, samedi prochain face aux Parisiens. L’entraineur de l’OL tient justement à cette finale, car les Lyonnais n’ont plus remporté la coupe de France, depuis leur dernier sacre en 2012.

Pierre Sage a annoncé la couleur sur la finale. Il veut des joueurs déterminés et au top niveau, pour affronter le Paris Saint-Germain. « La finale est dans la tête des joueurs depuis notre qualification, mais je peux vous assurer que joueront la finale ceux qui seront bons ce week-end (contre Strasbourg) », a-t-il prévenu.