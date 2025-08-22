Mercato : L’OM surpris, Lille remet Zhegrova sur la table !

L’OM a toujours espoir de recruter Edon Zhegrova. Le président de Lille OSC, Olivier Létang, vient de faire une annonce qui relance tout dans ce dossier.

Mercato OM : Olivier Létang refroidit l’arrivée d’Edon Zhegrova à la Juventus

Quelle sera la prochaine destination d’Edon Zhegrova ? L’attaquant kosovar refuse jusqu’ici de prolonger son contrat à Lille. Ce refus, couplé à ses performances sur le terrain, attire ses prétendants. L’Olympique de Marseille surveille de très près sa situation. Et aux dernières nouvelles, la Juventus semblait proche de boucler sa signature.

Lire aussi : Mercato : L’OM dégouté, le choix final de Zhegrova tombe !

À voir

ASSE Mercato : Une jeune talent débarque en renfort (Off)

L’ailier de 26 ans aurait déjà donné son feu vert pour un bail de 5 ans aux Bianconeri. Mais Olivier Letang, président du LOSC, vient de jeter un froid glacial sur ce supposé deal. « Zhegrova a de chances fortes de rester au LOSC cette saison », a-t-il indiqué. Ainsi rien n’est encore joué pour Edon Zhegrova.

Lire aussi : Mercato : Le prix d’Edon Zhegrova choque, l’OM en profite !

Olivier Letang, président du LOSC :



"Zhegrova a de fortes chances de rester au LOSC cette saison.



Après, je ne sais pas ce qu'il peut se passer d'ici le 1er septembre." pic.twitter.com/mTR5PdR6bm — Massilia Zone (@MassiliaZone) August 22, 2025

La déclaration du président lillois montre qu’il faudra une offre de taille pour son transfert. D’ailleurs, Olivier Létang ne ferme aucune porte pour son attaquant polyvalent. « Je ne sais pas ce qu’il peut se passer d’ici le 1er septembre », a-t-il ajouté. Cette ouverture pourrait bien faire les affaires de l’OM. Les Olympiens voient en lui le profil idéal pour compenser le départ imminent de Jonathan Rowe.