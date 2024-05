Alerte pour un attaquant de l’ASSE après la défaite à Quevilly

L’ASSE a peut-être perdu un autre attaquant, à l’issue du match perdu à Quevilly-Rouen (2-1). Il a une alerte au mollet.

ASSE : Un souci au mollet pour Irvin Cardona ?

La saison de l’ASSE se prolonge jusqu’au dimanche 2 juin. Les Verts vont disputer un match de play-off, le 24 mai, et éventuellement 2 autres rencontres en barrages contre le 16e de la Ligue 1. Ces trois matchs supplémentaires sont la conséquence directe de la défaite de Saint-Etienne, vendredi soir, face à Quevilly-Rouen Métropole. Olivier Dall’Oglio et son équipe se retrouveront à l’Etrat, lundi pour entamer la préparation du match contre Rodez ou Paris FC.

Cependant, une inquiétude est évoquée par France Bleu Saint-Etienne. Selon le média, Irvin Cardona semble touché au mollet. « Un petit questionnement physique autour d’Irvin Cardona, qui est passé devant nous en boitant quand même assez bas, touché au mollet », a fait savoir un commentateur sur la radio. La source précise que le polyvalent attaquant de l’ASSE a pris un coup à un mollet, « vraisemblablement sur l’action où il réclame un pénalty ». Ladite action est intervenue peu avant la pause, à la 43e minute.

Larsonneur et Monconduit espérés contre Rodez ou Paris FC

En attendant d’en savoir un peu plus sur l’état du buteur des Verts (8 buts et 3 passes décisives en 18 matchs de Ligue 2), il faut noter qu’il a joué le match en intégralité. Il est donc fort probable qu’il s’agisse d’une douleur sans gravité. Pour rappel, Gautier Larsonneur (quadriceps) et Thomas Monconduit (cuisse) n’ont pas pris part à la dernière journée du championnat à Quevilly-Rouen. Le retour du gardien de but N°1 et du milieu défensif est espéré vendredi prochain, pour le match 2 des play-off.