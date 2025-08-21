Mercato OM : Un indésirable se rapproche de l’Espagne !

Un gros départ se prépare à l’OM pendant ce mercato estival. Un indésirable pourrait prendre la direction de l’Espagne.

À Marseille, tous les joueurs n’entrent pas dans les plans du technicien du club, Roberto De Zerbi. Derek Cornelius en fait partie. Défenseur polyvalent de l’OM, il voit son avenir se dessiner loin du Vélodrome cette saison à cause de la forte concurrence. Les arrivées récentes de Conrad Egan-Riley et Facundo Medina ferment encore plus les portes d’une place dans la rotation de Roberto De Zerbi.

Pourtant, le Canadien ne manque pas de qualités. Prometteur, solide, mais sans continuité. L’OM en est conscient et ne veut pas le bloquer. D’où l’idée d’un prêt. Depuis plusieurs semaines, le club cherche une solution. Et c’est Alavés qui s’avance. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, le club espagnol discute avec Marseille.

Deux options : un prêt simple ou un transfert sec. Les dirigeants phocéens fixent déjà un prix : 4 millions d’euros en cas de départ définitif. Le joueur, lui, ne réclame qu’une chose, jouer. Mais pas n’importe où. Il veut un projet sérieux. Il faut préciser qu’un obstacle persiste. Il s’agit de son salaire. Trop élevé pour les standards d’Alavés. Les discussions continuent, sans accord pour l’instant. Les prochains jours diront si Cornelius reste coincé sur le banc ou s’il s’offre enfin une chance de relancer sa carrière.