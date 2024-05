Mercato OM : Un jeune crack fait un appel du pied à Pablo Longoria

Pablo Longoria aura la lourde mission d’assurer des renforts à l’OM pour la saison prochaine. Si ça s’annonce compliqué sans coupe d’Europe, un ancien du club se verrait bien de retour.

OM : Pas de coupe d’Europe, désillusion pour Pablo Longoria

Fin du suspense pour l’Olympique de Marseille. Le club phocéen ne verra pas de coupe d’Europe la saison prochaine, en dépit de sa victoire 2-1 dimanche en clôture de la dernière journée de Ligue 1 face au Havre. Les buts de l’OM ont été marqués par Pierre-Emerick Aubameyang à la 63ème minute et Michael Murillo à la 76ème minute, tandis que Mohamed Bayo a marqué pour Le Havre à la 90ème minute pour la dernière de Jean-Louis Gasset.

Malgré cette victoire lors de la dernière journée, l’OM a terminé la saison derrière Lens et Lyon, qui ont fini devant eux dans le classement, les privant ainsi d’une place en Europe pour la prochaine campagne. C’est un coup dur pour le club de Pablo Longoria, qui avait l’ambition de jouer sur la scène européenne une fois encore, après avoir été éliminé en demi-finale de Ligue Europa cette saison.

Pablo Longoria doit renforcer l’OM cet été

Cette saison n’a pas été un franc succès pour l’Olympique de Marseille. La campagne en Ligue 1 est un échec, cependant le parcours en Ligue Europa est venu éclaircir cette saison sombre des Marseillais. Sans coupe d’Europe la saison prochaine, difficile de voir comment la direction pourra réussir à convaincre des joueurs de classe mondiale à rallier le projet.

Une chose est sûre, il y aura des départs et des arrivées et Pablo Longoria y travaille. L’Olympique de Marseille, en quête de renforcement dans l’entrejeu, pourrait voir en Targhalline une option viable pour la prochaine saison.

Le clin d’œil de Oussama Targhalline à l’OM

Formé à la prestigieuse académie Mohamed VI avant de rejoindre l’OM à l’âge de 18 ans, Oussama Targhalline a finalement donné un nouvel élan à sa carrière en s’engageant au Havre. Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération, Targhalline sort d’une saison mitigée où les blessures ne l’ont malheureusement pas épargné. Malgré cela, il a su montrer sa résilience et son désir de jouer au plus haut niveau.

Dans une récente interview à Foot Mercato, Targhalline a exprimé son affection pour l’OM et n’a pas caché son intérêt pour un retour. « Je mens si je dis “oui je veux revenir jouer à l’OM” mais d’un autre côté, oui, parce que pour moi, ça reste un très grand club de notre championnat et jouer là-bas devant les supporters et dans cette ville, ça reste quelque chose de fort pour un joueur de football. », a confié le milieu de terrain de 22 ans. Un appel du pied que Longoria saura apprécier.