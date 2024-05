Mercato-Choc à l’OM : Pablo Longoria joue avec le feu à Marseille

Pablo Longoria pourrait mettre à mal l’avenir de l’Olympique de Marseille. Le président de l’OM hésite sur un dossier sensible et le club olympien pourrait amèrement le regretter.

Pablo Longoria traîne sur l’avenir d’une pépite de l’OM

Contrairement au Paris Saint-Germain, mais surtout l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille ne parvient pas à mettre à la lumière les jeunes talents issus de son centre de formation. Mais la donne pourrait changer puisque l’OM tient un vrai crack en la personne d’Enzo Sternal.

Auteur de 14 buts en 25 matches toutes compétitions confondues cette saison, le milieu offensif de 16 ans est considéré comme l’un des plus prometteurs de sa génération à Marseille. Grand artisan de la qualification des U19 marseillais pour la finale de la Coupe Gambardella, le Minot intéresse tout logiquement de nombreux clubs européens.

Son contrat aspirant arrivant à son terme en juin 2025. Et d’après les informations obtenues par le journal La Provence, Pablo Longoria et la direction de l’OM n’auraient pour le moment pas entamé de pourparlers avec l’entourage d’Enzo Sternal pour évoquer une prolongation. Un énorme risque de voir le jeune crack filer vers d’autres cieux existe et son départ serait une grosse perte pour l’OM, qui peine à faire émerger ses prodiges en équipe première.

Enzo Sternal vers un départ surprise de l’OM ?

Contrairement à La Provence, Team OM assure que la direction de l’Olympique de Marseille est bel et bien à l’oeuvre pour sécuriser l’avenir de Enzo Sternal. Les dirigeants du club auraient en réalité transmis une proposition de prolongation au clan Enzo Sternal, qui serait actuellement en train de l’étudier.

À en croire le média spécialisé La Minute OM, le club phocéen serait également en discussions avec l’entourage de Darryl Bakola depuis plusieurs semaines afin qu’il signe son premier contrat pro. Promis à un avenir radieux, Bakola est lui aussi dans le collimateur de plusieurs formations espagnoles et allemandes, mais l’Olympique de Marseille s’active pour blinder son joyau français.