Par son brillant titre de champion de Ligue 2 Bkt qui le ramène en Ligue 1, Le Havre AC a attiré sur son effectif les voraces du mercato. Plusieurs joueurs importants sont dans le viseur de plusieurs clubs.

Des dispositions à prendre au Havre AC pour éviter l'exode

La joie du retour en Ligue 1 du Havre AC pourrait être de courte durée pour Mathieu Bodmer. Le directeur sportif du club normand va au-devant de gros problèmes pour la conservation de son effectif. En effet, plusieurs pépites du club sont dans le viseur de plusieurs recruteurs de clubs de football européen. C’est par exemple le cas d’Arouna Sangante, 71 matchs toutes compétitions confondues dans les jambes avec les pros. Le jeune défenseur central de 21 ans plait à plusieurs recruteurs, selon L’Équipe.

Le sénégalais est certes sous contrat jusqu’en juin 2025, mais il pourrait céder à l’intérêt de clubs plus ambitieux. Et comme Arouna Sangante, l’autre joueur à troubler le sommeil de Mathieu Bodmer est Yassine Kechta. L’international marocain de 21 ans, formé lui aussi au club, est dans le viseur de clubs étrangers et aussi de certaines équipes de Ligue 1. Les 31 matchs du milieu de terrain ont permis à certains recruteurs de noter son nom sur leurs listes de cibles.

Mercato : malgré l'inquiétude, Bodmer ne ferme pas la porte

Antoine Joujou (ailier de 20 ans, auteur de 17 matchs et 1 but) et Josué Casimir (ailier droit de 21 ans, 44 matches et 2 buts) sont, avec Oussama Targhalline (21 ans, 12 matchs et 1 but) les joueurs à préserver. Ces éléments formés au club, à l’exception d’Oussama Targhalline qui est arrivé de l’OM après un prêt à Alanyaspor, en Turquie, ont une belle cote sur le marché des transferts.

L’ancien milieu de terrain du PSG, Mathieu Bodmer, va devoir tout faire pour les retenir au risque de se retrouver avec un effectif décimé pour la nouvelle saison. Les moyens financiers du club n’étant pas non plus astronomiques, recruter quasiment une nouvelle équipe pour la Ligue 1 est une option irréaliste. L’Équipe a fait savoir que le Havre AC a déjà fait des offres de prolongation à Arouna Sangante ainsi qu’à Yassine Kechta.

Même s’il souhaite garder ces jeunes joueurs au club, Mathieu Bodmer ne cache pas qu’il acceptera certains départs en cas d’offre « extraordinaire ».