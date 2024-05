Le Stade Brestois en Ligue des Champions, plusieurs cadres sur le départ ?

Le Stade Brestois réalise l’exploit retentissant de se qualifier en phase de groupe de Ligue des Champions. Un excellent parcours qui pourrait voir certains cadres quitter le club cet été.

Une première historique pour le Stade Brestois

C’est une saison historique pour le Stade Brestois qui, pour la première fois de son histoire, se qualifie pour la phase de groupes de la Ligue des Champions. Après une saison où chaque joueur a dépassé les attentes, Brest a su se hisser au sommet du football français, démontrant que l’esprit d’équipe et la détermination peuvent mener au succès.

Cette qualification est le résultat d’une victoire convaincante 3-0 contre Toulouse et d’un match nul 2-2 entre Lille et Nice, permettant à Brest de sécuriser la troisième place de Ligue 1. Sous la houlette d’Éric Roy, Brest a adopté un style de jeu audacieux et offensif qui a porté ses fruits tout au long de la saison. La victoire contre Toulouse n’est que la cerise sur le gâteau d’une campagne remarquable. Après une saison aussi parfaite, Eric Roy peut bien s’attendre à perdre des éléments clés.

Plusieurs joueurs courtisés sur le marché

Outre Bradley Locko, lié à un transfert en Premier League, ainsi qu’à un éventuel passage au Lille OSC, Pierre Lees-Melou pourrait également attirer l’attention cet été. Lilian Brassier (24 ans) pourrait également quitter Les Ty-Zéfs. Le défenseur central français a suscité un intérêt important en janvier, notamment de la part de l’AS Monaco, de l’AC Milan et de Porto. Cependant, le club étant sur une trajectoire positive, Brassier est resté à Brest.

L’Équipe rapporte que Monaco conserve son intérêt pour Brassier, malgré la confirmation de la signature définitive de Thilo Kehrer, qui avait rejoint le club de la Principauté en prêt de West Ham United en janvier. Toutefois, les Monégasques pourraient se trouver confrontés à de la concurrence. Le VfB Stuttgart, également qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine, est intéressé, tout comme Villarreal et Bologne.