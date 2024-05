PSG : Un premier désaccord signalé entre Luis Enrique et Campos pour le mercato

Luis Enrique aura son mot à dire dans le recrutement du PSG cet été. Ce qui pourrait donner lieu à des points d’achoppement avec Luis Campos, dont le cas Renato Sanches.

Mercato PSG : Luis Enrique veut relancer Renato Sanches

Après une saison en prêt marquée par des blessures et des performances mitigées à l’AS Roma, Renato Sanches est sur le point de revenir au PSG. Cependant, son avenir au sein du club champion de France reste incertain, même si Luis Enrique pourrait lui offrir une bouée de sauvetage. L’entraîneur du PSG semble prêt à donner une nouvelle chance à Sanches.

Conscient du talent et du potentiel du joueur, Enrique souhaite intégrer le Portugais dans son projet sportif pour la saison à venir, espérant le relancer au plus haut niveau, selon PSGInside Actu. Cette saison, sous les couleurs de la Roma, le milieu de terrain n’a disputé que sept matchs en Serie A pour un but, enchaînant avec des blessures à répétition.

Vers un bras de fer entre Luis Campos et Luis Enrique ?

Renato Sanches est au cœur d’une situation complexe alors qu’il se prépare à rejoindre la capitale française. A l’opposé de Luis Enrique, Luis Campos, le directeur sportif du PSG, est réticent à l’idée de conserver l’international portugais. Préoccupé par l’équilibre financier du club et les performances inconstantes du joueur, Campos serait enclin à vendre le joueur de 26 ans pour récupérer une partie de l’investissement initial.

C’est Luis Campos qui avait œuvré à la signature de son compatriote au PSG en 2022, en provenance de Lille contre 15 millions d’euros. Le PSG se trouve donc face à un dilemme : relancer un joueur talentueux mais irrégulier, ou capitaliser sur un transfert potentiel pour renforcer d’autres secteurs de l’équipe. La décision finale pourrait dépendre des offres reçues durant le mercato estival. Reste à voir si les deux Luis trouveront un terrain d’entente pour fixer le sort du joueur.