Vente ASSE : De gros investissements annoncés à Saint-Etienne

Selon un nouveau témoignage sur la vente de l’ASSE, le futur propriétaire du club ligérien a prévu d’investir suffisamment dans les infrastructures, en plus du sportif.

Vente ASSE : Les planètes sont alignées, selon Romeyer et Caïazzo

L’ASSE va bientôt passer entre les mains d’un nouveau propriétaire, sous la bannière du groupe Kilmer Sports Venture. La vente du club est en cours en ce moment. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont confirmé officiellement des négociations exclusives, après plusieurs semaines de discussion, avec le groupe dont le grand patron est Larry Tanenbaum.

« La vente doit être entérinée dans les prochaines semaines, une fois complétées les obligations d’information et de consultation des parties prenantes et autorités compétentes », a fait savoir la direction actuelle de l’AS Saint-Etienne.

Président du Conseil de surveillance de l’ASSE, Bernard Caïazzo n’a pas caché son optimiste sur le dossier de la vente. « Nous avons grand espoir de conclure très prochainement », a-t-il déclaré, dans sa réaction. Il a assuré ensuite que le milliardaire canadien coche toutes les cases, concernant les critères édictés. Quant à Roland Romeyer, il valide ,sans réserve, le profil de Larry Tanenbaum et son projet. Il évoque « un nouvel actionnaire ayant les capacités financières et sportives de développer un projet responsable et ambitieux » à l’AS Saint-Etienne.

Larry Tanenbaum va beaucoup investir dans les infrastructures

Interrogé sur l’homme d’affaires canadien, son compatriote, Jean-François Gérard (journaliste), confirme que ce dernier va effectivement investir dans l’équipe stéphanoise. Pas que dans le sportif, mais aussi dans les infrastructures, pour développer le club.

« Larry Tanenbaum est quelqu’un de déterminé, qui est capable de mettre de l’argent quand il achète […]. L’idée est d’avoir beaucoup d’investissements sur les infrastructures, en fait, pas seulement sur les équipes sportives » a confié la source basée à Toronto, à Peuple-Vert, dans un entretien.