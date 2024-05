ASSE : Larsonneur, Monconduit et Cardona, ce n’est pas rassurant !

À quatre jours du play-off 2, l’ASSE n’est pas certaine de pouvoir compter sur Gautier Larsonneur et Thomas Monconduit, qui étaient blessés et absents à Quevilly, mais aussi Irvin Cardona.

Larsonneur surveillé de près, Monconduit vers un forfait

L’ASSE était privée de Gautier Larsonneur et de Thomas Monconduit, en plus d’Ibrahima Wadji, lors de la dernière journée de Ligue 2 perdue contre Quevilly-Rouen, en Normandie (2-1). L’équipe stéphanoise n’est toujours pas assurée de récupérer son gardien de but N°1, ainsi que le taulier. A quatre jours du match contre Rodez ou Paris FC, le portier va mieux, selon les informations d’Evect.

Sa situation est cependant surveillée de très près, à en croire la source. « Suivi au jour le jour », Gautier Larsonneur reste incertain pour le match de vendredi. Olivier Dall’Olgio était pourtant optimiste, la semaine dernière. « La possibilité d’avoir Gautier pour les barrages : oui, ce sera une question de jours, on fera tout pour mais […] », avait-il assuré.

Thomas Monconduit aussi est incertain. Le milieu défensif souffrant de la cuisse « se dirige vers un forfait probable », pour la rencontre de vendredi, selon le média spécialisé.

Irvin Cardona se porte mieux, mais il reste incertain

Irvin Cardona est également à l’infirmerie. Touché au mollet face à QRM, il boitillait après la rencontre, comme l’avait souligné France Bleu Saint-Étienne Loire. Trois jours après le match décisif perdu, l’attaquant de l’ASSE se porte mieux. Mais, à en croire Le Progrès et la radio, il est encore trop tôt pour être assuré de la présence du buteur des Verts dans l’équipe qui va affronter les Ruthénois ou les Parisiens.

Comme Larsonneur et Monconduit, Cardona est donc incertain. Pour rappel, ce dernier est le meilleur buteur de l’ASSE en 2024. Il a marqué 8 buts et a délivré 3 passes décisives en 19 matchs disputés en Ligue 2. C’est donc logiquement qu’il a été élu joueur du mois, trois fois de suite, en février, mars et avril.