Stade Rennais : Feu vert pour l’arrivée de cette star !

La direction du Stade Rennais accélère pour une pépite au Portugal. Les Lisboètes ont fixé le prix de leur joueur.

Mercato Stade Rennais : Un crack arrive

Le Stade Rennais vient de perdre Arnaud Kalimuendo. L’attaquant français s’est envolé pour l’Angleterre, direction Nottingham Forest. Ce départ laisse un vide. Le club breton doit réagir vite. Et il semble avoir trouvé la piste idéale.

Au Portugal, un nom circule : Conrad Harder. Le jeune avant-centre évolue au Sporting. Il est considéré comme la doublure de Viktor Gyökeres, la star offensive des Lisboètes. Mais désormais, Harder pourrait bien prendre son envol ailleurs. Rennes s’y intéresse de très près. L’information a d’abord été confirmée par L’Equipe puis, le média portugais Record a apporté des détails supplémentaires.

Le Sporting ne ferme pas la porte. Au contraire, le club a donné son accord de principe. Mais il fixe ses conditions : 20 millions d’euros. Cette somme représente le prix du joueur. Rennes, qui a récupéré 30 millions grâce à la vente de Kalimuendo, peut donc envisager l’opération sans trembler. Le scénario séduit les dirigeants bretons. D’un côté, ils compensent un départ majeur. De l’autre, ils misent sur un attaquant prometteur. Un profil jeune, explosif, encore perfectible.