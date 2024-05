Flash Mercato : L’AS Monaco annonce une majestueuse signature !

Devenu titulaire durant la saison, Radoslaw Majecki est devenu le gardien numéro 1 de l’AS Monaco. Satisfait des performances de l’international suisse, le club monégasque a renouvelé son bail jusqu’en 2028.

Hütter ne fait plus confiance à Köhn

Arrivés à la deuxième place du championnat cette saison, les Monégasques joueront pour la première fois depuis six ans la Ligue des Champions. Une réelle performance liée aux choix tactiques d’Adi Hütter. L’ancien entraîneur du Borussia Mönchengladbach avait choisi de mettre Philippe Köhn, arrivé l’été dernier en provenance de Salzbourg, au poste de gardien de but.

Avec des performances plus que moyennes, le gardien allemand n’a pas réussi à convaincre le coach autrichien. Une opportunité que Radoslaw Majecki a su saisir puisque depuis son match contre le RC Lens, qui s’est soldé par une victoire de l’ASM, le gardien polonais n’a plus quitté les cages et est resté gardien numéro 1.

En n’ayant connu qu’une seule défaite depuis qu’il est titulaire, Majecki s’est vu récompensé de ses performances par une offre de prolongation de contrat jusqu’en 2028. Une offre que le portier de l’AS Monaco a acceptée et qui pourrait apporter une assurance au poste de gardien pour les prochaines années.

Monaco devrait garder Majecki comme numéro 1

Prolonger Radoslaw Majecki est un signe de confiance envers le gardien titulaire de Monaco. Le gardien de 24 ans en est à un total de 12 matchs en Ligue 1 pour 7 clean sheets. Une performance qui satisfait grandement les dirigeants de l’AS Monaco et qui permettrait donc de ne pas chercher un nouveau gardien pour la saison prochaine.

Pour ce qui est de Philippe Köhn, le portier allemand ne devrait pas quitter le Rocher et pourrait chercher à retrouver sa place de titulaire. L’ASM ne devrait également pas rechercher un gardien remplaçant et se concentrerait sur d’autres postes plus importants dans l’immédiat.