Barrages Ligue 1 : quelle équipe défiera le FC Metz ?

La saison de Ligue 1 Uber Eats a connu son dénouement dimanche soir. Le FC Metz, battu par le PSG (0-2), va disputer les barrages. Une double confrontation face au vainqueur des play-offs de Ligue 2 BKT, qui se joueront cette semaine. Trois candidats sont dans la balance.

Une relégation évitée de justesse pour le FC Metz

Si le FC Lorient ou le PSG en marquait un de plus dimanche soir, c’était terminé des espoirs messins. Avec un but de plus, Metz terminait 17ᵉ de Ligue 1 et disait au revoir à l’élite sans passer par la case barrages. En effet, au coup d’envoi de la dernière journée de championnat, les Messins comptaient 3 points d’avance et un avantage de sept buts concernant le goal-average. Les Lorientais ayant cartonné Clermont (5-0), tout s’est donc joué aux confrontations particulières entre les deux équipes.

En 2021, Nantes s’était sauvé face à un club de Ligue 2. En 2022, Saint-Étienne avait sombré à domicile contre Auxerre. En 2024, Metz écrira sa propre histoire. Rodez, Paris FC, ASSE, les Grenats connaissent bien chacun de ses adversaires potentiels en vue du barrage d’accession à la Ligue 1. Dauphins du championnat de Ligue 2 l’an dernier, ils apparaissent favoris de chacune de ces éventuelles confrontations.

Des adversaires déjà battus

Lors de la saison 2022-2023, les joueurs du FC Metz n’ont perdu contre aucun de ces trois protagonistes, comptant même certaines victoires de référence. Contre Rodez, ils comptaient un match nul (1-1) et une victoire éclatante à l’extérieur, sur le score de 4-1. Face au Paris FC, la donne est parfaitement similaire avec les deux mêmes scores obtenus à domicile et à l’extérieur. Contre Saint-Etienne, le bilan est encore plus favorable. Avec deux victoires acquises sur les scores de 3-2 à domicile, et 3-1 à l’extérieur

Ces trois équipes sont en lice pour affronter Metz lors de matchs aller-retour les 30 mai et 2 juin. Dans un premier temps, Rodez et le Paris FC s’affronteront ce mardi. Le vainqueur rejoindra l’ASSE le 24 mai. C’est donc seulement vendredi soir que le FC Metz connaîtra son adversaire pour les barrages. Les Grenats ont donc dix jours pour se préparer, avec davantage de repos que leurs adversaires.