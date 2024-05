OGC Nice : La direction prépare un grand menage au mercato !

Les dirigeants de l’OGC Nice ne comptent pas retenir Francesco Farioli, en partance pour l’Ajax. Le technicien italien n’est pas le seul à partir, puisque le directeur sportif et celui du centre de formation sont aussi sur le départ. Une volonté assumée de la part des Aiglons.

Un tout nouveau projet à Nice

En ayant pour ambition de travailler avec Florent Ghisolfi et Francesco Farioli, les dirigeants de l’OGC Nice prévoyaient de réaliser un projet autour de ces deux individualités. Près de deux ans après la nomination de Ghisolfi au poste de directeur sportif et 1 an après celle de Farioli, les deux hommes vont partir à la fin de cette saison.

Avec ces deux départs, le board niçois a décidé de tout reprendre à zéro. Les dirigeants des Aiglons ont également décidé de se séparer de l’actuel directeur du centre de formation, Manu Pires. Ce dernier était présent dans le club depuis 2019 avec un premier passage qui s’est déroulé de 2007 à 2014.

L’ambition niçoise est claire : tout reprendre à zéro à tous les étages. Et pour cela, les dirigeants niçois l’ont bien compris, il faut du sang neuf. Plusieurs pistes sont actuellement étudiées pour remplacer les postes qui seront désormais vacants d’ici quelques semaines.

Mercato : Qui pour remplacer les sortants ?

Avec le départ de Manu Pires, Ghisolfi et Farioli, les Niçois vont devoir réaliser un mercato extrêmement juste qui conviendra à l’entraîneur de la saison prochaine. Pour ce poste, Didier Digard était l’une des pistes les plus probables. Il a déjà entraîné l’équipe première et avait donné quelques satisfactions.

Cependant, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain est bientôt en fin de contrat en tant qu’entraîneur du groupe élite et ne devrait pas continuer l’aventure des Aiglons. La piste Génésio est désormais la plus sensible en raison de son expérience en coupe européenne, chose que Nice cherche à renforcer grâce à sa qualification pour l’Europa League.

En ce qui concerne le remplaçant de Ghisolfi, selon RMC Sport, ce serait Philippe Barraud, directeur du recrutement de la formation à Rennes, qui devrait prendre le rôle de directeur sportif. Pour succéder à Pires, l’idée serait de nommer l’actuel adjoint de Farioli, Julien Sablé, à la tête de la formation niçoise.