Mercato OM : L’intérêt pour Franck Haise se confirme, les détails !

Paulo Fonseca reste la cible prioritaire de l’OM pour succéder à Jean-Louis Gasset durant ce mercato. Néanmoins, les dirigeants phocéens n’ont pas renoncé à l’idée de s’offrir les services de Franck Haise.

Franck Haise, le plan B de l’OM en cas d’échec avec Paulo Fonseca ?

Au terme d’une saison décevante qui s’est soldée par une 8e place en Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’apprête à entamer un nouveau projet. Pablo Longoria, le président de l’OM, ​​est déterminé à trouver un entraîneur capable de bâtir une équipe compétitive sur le long terme, succédant ainsi à Jean-Louis Gasset, qui a annoncé son départ cet été.

La première option des dirigeants marseillais s’est portée sur Paulo Fonseca. Cependant, les négociations avec le technicien portugais se sont refroidies rapidement, celui-ci préférant une possible arrivée à l’AC Milan. Face à cette situation, les responsables de l’OM explorent d’autres pistes. Parmi elles, l’une mène à Franck Haise.

En effet, selon les indiscrétions du journaliste Sacha Tavolieri, l’OM s’intéresse fortement à l’entraîneur du RC Lens. Franck Haise a récemment laissé planer des doutes sur son avenir après le match nul contre Montpellier (2-2), en n’excluant pas un départ des Sang et Or. Cette ouverture a alors fait de lui une cible sérieuse pour l’OM.

Des discussions avec Mehdi Benatia dévoilées

Convaincu par le travail remarquable de Franck Haise, l’OM ne cache pas vraiment son intérêt à l’égard de l’entraîneur lensois. D’après les informations de la source, Mehdi Benatia, directeur sportif de l’OM, ​​a même entamé des discussions avec l’entourage de Haise dès avril dernier.

🟡🔴 Au #RCLens, l’homme qui protégeait Frédéric Hébert était Franck Haise.

Le coach du club artésien n’est pas intervenu auprès de ses supérieurs (qui voulaient le voir partir) pour retenir Hébert. S’il ne l’a pas fait, c’est que Franck Haise n’a pas (plus?) les arguments et la… — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 22, 2024

Ces échanges pourraient s’intensifier dans les semaines à venir, alors que l’OM cherche à sécuriser ses objectifs pour la saison prochaine. Le choix de Franck Haise pourrait apporter la stabilité recherchée par les dirigeants marseillais. Avec son parcours impressionnant à la tête de Lens, où il a su développer un style de jeu attractif et des résultats constants, Haise apparaît comme un candidat idéal pour mener le projet marseillais.

Les supporters du RC Lens peuvent donc commencer à s’inquiéter. Si les négociations entre l’OM et Haise progressent favorablement, l’entraîneur lensois pourrait être tenté par ce nouveau défi. Reste à savoir si ce scénario se concrétisera. Cela s’avère très compliqué, mais pas impossible. Marseille espère en tout cas vite trouver un nouvel entraîneur et entamer une nouvelle ère sous des auspices plus prometteurs.