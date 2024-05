Vente ASSE : Une raison de plus pour vendre impérativement Saint-Etienne

Les co-propriétaires de l’ASSE doivent obligatoirement vendre le club. Une raison de plus est livrée par le site spécialisé, Sportune.

Larry Tanenbaum arrive pour sauver l’ASSE

Cela fait six ans que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont mis l’ASSE en vente. En mai 2018, il était passé tout près d’une vente du club ligérien au groupe américain Peak 6. Le lundi 13 mai 2024, les co-actionnaires de l’AS Saint-Etienne ont annoncé des négociations exclusives avec le groupe Canadien Kimer Sports ventures de Larry Tanenbaum. D’ici juin, un accord total devrait être trouvé, pour la vente de l’ASSE au milliardaire canadien. Peu importe si l’équipe stéphanoise reste en Ligue 2 ou retrouve la Ligue 1, à l’issue du play-off contre Rodez et éventuellement des barrages face au FC Metz.

Comme l’avait souligné L’Equipe, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ne peuvent plus rester à la tête des Verts, car ils sont essoufflés financièrement. En plus d’avoir du mal à boucler leur budget ces dernières saisons, les deux associés ne peuvent plus investir pour ramener le club au sommet et le développer, dans toutes ces sections.

ASSE : La vente obligatoire, Romeyer et Caïazzo épuisés financièrement

Le site spécialisé en sport business confirme les difficultés financières de l’ASSE, en soulignant que la situation économique du club s’est dégradée davantage depuis sa relégation en Ligue 2, avec une perte de 6,8 M€ net en fin de saison 2021-2022.

Pour repartir en 2024-2025, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont donc contraints de vendre l’ASSE. « L’arrivée de nouveaux investisseurs semble donc plus que nécessaire pour relancer un business à bout de souffle et sans solution pérenne, pour relancer la dynamique », a indiqué Sportune.