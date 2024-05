Terrible nouvelle au PSG : Après Mbappé, une star poussée à la sortie ?

Alors que Kylian Mbappé quitte le club cet été à la fin de son contrat, un autre tremblement de terre pourrait se produire sur le mercato du PSG.

Le PSG prépare sa refonte avec le départ de Mbappé

Le Paris Saint-Germain est en pleine préparation pour une refonte majeure cet été en vue de la saison 2024-2025. Les dirigeants du club ont entamé un processus de transformation significatif, avec des changements attendus tant sur le terrain qu’en dehors, avec le départ attendu de Kylian Mbappé cet été. Luis Enrique a clairement indiqué que le mercato estival serait mouvementé. Plusieurs joueurs, dont certains considérés comme des flops, pourraient quitter le club.

Le PSG semble s’éloigner de sa politique de star-system, notamment avec le départ annoncé de Kylian Mbappé. L’ère post-Mbappé marque la fin d’une époque et le début d’un nouveau projet pour le club. Le PSG cherche à construire une équipe plus équilibrée, avec des joueurs qui s’intègrent dans un collectif solide plutôt que de dépendre de quelques stars. Et parlant de star, une pourrait bien prendre la porte cet été.

Vers un départ de Ousmane Dembélé cet été ?

L’avenir d’Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain semble être remis en question. Le ailier ne semble pas entrer dans les plans de Luis Enrique pour la saison prochaine. Malgré son arrivée avec de grandes attentes, le Français n’a pas réussi à laisser l’impact espéré dans la capitale française. Comme le rapporte RMC Sport, le club serait disposé à écouter les offres du joueur, laissant ainsi penser que son départ pourrait être une possibilité concrète.

Pour l’entraîneur espagnol, il existe d’autres options plus attractives pour renforcer l’attaque de l’équipe, ce qui laisse planer le doute sur la continuité de Dembélé au PSG. Cette situation représente un tournant inattendu dans la carrière du joueur, arrivé au PSG avec de grands espoirs et attentes. Cependant, ses performances n’ont pas été à la hauteur des attentes, ce qui a conduit l’entraîneur à envisager d’autres alternatives pour renforcer le front offensif de l’équipe.

Chelsea attentif à la situation de Dembélé

L’incertitude sur l’avenir de Dembélé va sûrement générer des spéculations et des rumeurs sur le marché des transferts. Les clubs intéressés par ses services pourraient être attentifs à cette situation, sachant que le PSG serait disposé à négocier son transfert. Selon Fichajes, l’un des clubs qui l’ont en ligne de mire est Chelsea, même si pour le moment, ils n’ont pris aucune mesure pour le signer étant donné qu’ils doivent d’abord faire le ménage au sein de leur propre effectif.