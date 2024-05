Coup de tonnerre au PSG : Après Mbappé, Dembélé sur le départ ?

Après la victoire du PSG sur le terrain du FC Metz, dimanche soir, Daniel Riolo a fait une annonce fracassante sur l’avenir d’Ousmane Dembélé, alors que Kylian Mbappé a déjà annoncé son départ pour cet été.

Luis Enrique ne veut plus d’Ousmane Dembélé au PSG

C’est une bombe que vient de lâcher Daniel Riolo. Après Kylian Mbappé, qui devrait prochainement s’engager en faveur du Real Madrid, Ousmane Dembélé pourrait lui aussi quitter le PSG cet été. Absent du groupe de Luis Enrique pour le déplacement à Metz, dimanche, à l’occasion de la dernière journée de la saison en Ligue 1, l’ancien attaquant du FC Barcelone a été aperçu du côté de Cannes, en compagnie de Kylian Mbappé, pour le festival du film.

Si les deux joueurs et quatre autres ont eu quelques jours de repos de la part de leur entraîneur, le journaliste de RMC Sport assure qu’en réalité, Luis Enrique ne veut plus d’Ousmane Dembélé au sein de son effectif au PSG. « Luis Enrique n’en veut plus », a notamment lancé Daniel Riolo dans l’After Foot, dimanche soir.

Riolo : « Je me prépare à un départ de Dembélé »

Arrivé en août passé en provenance du FC Barcelone contre un chèque de 50 millions d’euros, Ousmane Dembélé a inscrit 5 buts et donné 14 passes décisives en 41 matches toutes compétitions confondues pour sa première saison sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

Estimé à 60 millions d’euros par le site spécialisé Transfermart, le milieu offensif formé au Stade Rennais est lié au PSG jusqu’en juin 2028. Mais Daniel Riolo ne le voit pas s’éterniser dans la capitale. Le comportement du joueur de 27 ans étant décrié en interne par son entraîneur Luis Enrique.

« Mbappé, on a compris, c’est la rupture. Mais que Dembélé soit sur des vidéos, qu’on le voit faire la fête à Cannes, c’est absolument anormal. (…) Dembélé est encore sous contrat, il est censé rester et vient d’arriver. Il est censé représenter un cadre pour l’année prochaine. (…) Je me prépare à un départ de Dembélé. De toute façon, Luis Enrique ne le kiffe pas des masses », a ajouté Riolo. Reste maintenant à savoir si les dirigeants du Paris SG voudront se séparer de l’enfant de Vernon dès cet été.