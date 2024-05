PSG : 200 M€, Luis Campos veut réaliser une folie au mercato

Le PSG s’active sur le marché des transferts pour dénicher de nouveaux joueurs afin de combler le vide de l’attaquant français Kylian Mbappé.

Le PSG cherche le successeur de Mbappé

Après l’annonce officielle du départ de Kylian Mbappé, le PSG cherche à renforcer son secteur offensif. Après 7 saisons, l’attaquant tricolore va quitter le champion de France en titre à l’issue de cette campagne. Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid la saison prochaine si les négociations entre les deux camps aboutissent.

Le club madrilène va s’attacher les services du crack français convoité depuis plusieurs années. Le Paris Saint-Germain ne manque pas d’atouts en attaque. Les pépites Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ou Gonçalo Ramos livre de belles performances, mais le tacticien du club, Luis Enrique veut créer une forte concurrence à tous les postes.

🚨🚨🚨 Khvicha Kvaratskhelia est en TÊTE DE LISTE du PSG pour son attaque. 🇬🇪🌟



[@le_Parisien_PSG] pic.twitter.com/ZoAoA683Qv — Paris Galaxy (@ParisGalaxyOff) May 21, 2024

Le PSG fonce sur deux cadres du Napoli

Le technicien du PSG, Luis Enrique et le directeur sportif, Luis Campos se penchent sur le dossier et portent un intérêt particulier au duo offensif de Naples, composé de Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia. Les deux stars ont été les maîtresses du sacre du Napoli en Serie A la saison dernière. Leur performance attise les convoitises du Paris SG.

Les pensionnaires du Parc des Princes envisagent de formuler une offre de 200 millions d’euros au Napoli pour s’attacher les services de Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia. Naples reste ouvert à la discussion. Le dossier pourrait se compliquer avec Victor Osimhen.

Selon les informations de Team Talk, l’international nigérian serait intéressé par un transfert en Premier League. Il aurait décidé de ne pas rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. Le géant anglais Chelsea FC est aussi sur le coup et envisage de lever la clause libératoire de 120 millions d’euros du joueur nigérian.