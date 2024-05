L’ASSE récupère ses blessés pour affronter Rodez AF, la compo

L’ASSE a récupéré ses trois blessés pour affronter Rodez AF, vendredi. Ce qui est une bonne nouvelle pour Olivier Dall’Oglio, en vue de sa compo.

ASSE-Rodez : Larsonneur va retrouver sa place

L’ASSE repart en compétition, une semaine après la fin de la saison régulière. Troisième de Ligue 2 à l’issue du championnat, les Stéphanois doivent passer par le play-off et si possible les barrages, pour tenter de rejoindre Auxerre et Angers en Ligue 1. Ce vendredi, l’AS Saint-Etienne affronte Rodez AF, vainqueur du Paris FC, mardi. La rencontre a lieu dans le stade Geoffroy-Guichard, qui affiche complet pour l’occasion.

Comme annoncé en conférence de presse, Olivier Dall’Oglio peut compter sur Gautier Larsonneur (quadriceps), Thomas Monconduit (cuisse) et Irvin Cardona (mollet). Ils reviennent de blessure et sont opérationnels, selon leur entraineur. Les deux premiers avaient manqué le dernier match perdu à Quevilly (2-1). Leur retour va donc changer la compo de l’ASSE. Gautier Larsonneur devrait reprendre sa place de titulaire, vu qu’Etienne Green n’a pas été décisif contre QRM.

Monconduit et Cafaro alignés d’entrée de jeu

En défense, il est possible que le quatuor : Yvann Maçon, Anthony Briançon, Mickaël Nadé et Léo Pétrot soient reconduits, malgré la défaite à Quevilly. Au milieu Benjamin Bouchouari ne devrait pas enchaîner. Avec le retour de Thomas Monconduit, il retournera sur le banc de touche. Aïmen Moueffek et Dylan Chambost pourraient être alignés au côté de taulier de 33 ans. En attaque, Irvin Cardona pourrait tenir sa place sur l’aile gauche. Remplaçant en Normandie, Mathieu Cafaro devrait être dans le onze de départ, avec le buteur Ibrahim Sissoko en pointe de l’attaque.

La compo probable de l’ASSE contre Rodez AF

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : Y. Maçon, A. Briançon, M. Nadé, L. Pétrot

Milieux de terrain : A. Moueffek, T. Monconduit, D. Chambost

Attaquants : I. Cardona, I. Sissoko, M. Cafaro

Remplaçants : E. Green, D. Batubinsika, M. Bentayg, D. Appiah, B. Bouchouari, F. Tardieu, N. Mbuku.