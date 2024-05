PSG – OL : Nuno Mendes répond à Lacazette pour la finale de CDF !

À deux jours de la finale de la Coupe de France entre le PSG et l’OL, Nuno Mendes et Alexandre Lacazette ont lancé le choc par presse interposée. Et le moins que l’on peut dire, c’est que ça s’annonce très disputé entre les deux équipes.

Lacazette : « on n’a pas peur du PSG, mais on le respecte »

Après avoir brillamment qualifié l’Olympique Lyonnais pour la Ligue Europa la saison prochaine, Alexandre Lacazette se projette désormais sur la finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. Au micro du média officiel de la Fédération Française de Football, l’attaquant de 32 ans a affiché son impatience d’en découdre avec les hommes de Luis Enrique, le samedi soir, au Parc des Princes.

« On n’a pas peur du PSG, mais on reste conscient de la qualité de cette équipe, des grands joueurs qu’ils ont. Malheureusement, ils sont sortis en demi-finale de la Ligue des Champions, mais pour l’atteindre, cela montre que c’est une équipe avec beaucoup de qualités et à respecter, même si nous aussi on a envie de se respecter nous-mêmes. On donnera tout pour gagner cette Coupe de France », a déclaré le capitaine lyonnais.

Une détermination et une envie de remporter le trophée qui habitent également les joueurs parisiens, à l’image de Nuno Mendes.

Nuno Mendes : « on attend que la finale pour gagner »

Après le Trophée des Champions et le sacre en Ligue 1, le Paris Saint-Germain veut réaliser le triplé en remportant la Coupe de France, surtout pour se faire pardonner par ses supporters après une élimination inattendue en demi-finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Interrogé par PSG TV, Nuno Mendes a tenu à envoyer un message clair à Alexandre Lacazette et ses partenaires : le Paris SG attend samedi pour remporter la finale face à l’OL.

« Je pense qu’on va tout faire le 25 pour gagner cette coupe et je pense que c’est le plus important. C’est un des titres les plus importants en France, comme au Portugal aussi, je pense que c’est important. En plus, c’est une finale. Une finale, ça se gagne et ils vont tout donner bien évidemment. Et on va faire tout pour réussir à gagner le match (…) Et on est là (sourire), on attend que la finale pour gagner », a confié le latéral gauche de 21 ans. Ça promet samedi soir !