Mercato OM : Un deal avec l’Arabie saoudite déjà compromis ?

Jonathan Clauss et Chancel Mbemba seront tous les deux en fin de contrat en 2025 et les dirigeants ne veulent pas conserver des joueurs qui arrivent à un an de la fin de leur contrat. Des discussions auront lieu avec eux dans les prochaines semaines.



