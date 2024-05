FLASH Mercato : Erik ten Hag sur la sellette à Manchester United !

Toujours plus en difficulté cette saison, l’équipe de Manchester United a terminé 8ème du championnat anglais. L’entraineur Erik Ten Hag est plus que jamais sur un siège éjectable.

Erik Ten Hag bientôt limogé

De nombreux grands clubs européens disposent actuellement de bancs de touche vacants, et Manchester United pourrait bientôt rejoindre cette liste. Hier, de nombreux médias rapportaient que le licenciement d’Erik ten Hag, l’entraîneur néerlandais des Red Devils, serait imminent après une autre saison décevante, achevée à la 8ème place.

Selon le quotidien régional Manchester Evening News, la direction de Manchester United n’a pas encore pris de décision définitive concernant l’avenir de leur entraîneur actuel. Cela ne garantit pas qu’il sera maintenu en poste, bien au contraire. Sa situation semble plus précaire que jamais. Les dirigeants mancuniens ont déjà 4 pistes pour le remplacer

Les favoris pour remplacer Ten Hag

On peut notamment citer Mauricio Pochettino parmi les candidats potentiels. Ayant récemment quitté Chelsea, l’ancien entraîneur du PSG et de Tottenham est reconnu pour sa capacité à faire confiance aux jeunes joueurs et à instaurer un style de jeu cohérent. Ces qualités sont particulièrement appréciées alors que les Red Devils cherchent à adopter une nouvelle philosophie.

Thomas Tuchel figure également sur cette liste restreinte. Sur le point de quitter le Bayern Munich, le manager de 50 ans a toujours exprimé son désir de revenir en Premier League, où il a notamment conduit Chelsea à remporter la Ligue des Champions. Sa popularité est toujours importante outre-Manche.

Les dirigeants mancuniens sont prêt a tout pour recruter l’entraineur parfait. C’est pourquoi, le nouveau coach en vogue en Angleterre, Kieran McKenna est aussi pisté. Pour terminer cette short-list, Thomas Frank, le manager de Brentford, est également mentionné parmi les candidats potentiels pour le poste d’entraîneur à Old Trafford.