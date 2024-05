Équipe de France : Nouveau coup dur pour Deschamps pour l’Euro ?

Le gardien de l’équipe de France, Mike Maignan, s’est blessé ce jeudi matin. A trois semaines du coup d’envoi de l’Euro, il doit passer des examens supplémentaires pour déterminer la gravité de cette blessure.

Didier Deschamps inquiet pour Mike Maignan

Les mauvaises nouvelles se suivent et s’enchainent pour Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, qui livrait sa liste pour l’Euro 2024 en Allemagne, jeudi dernier. Après Kingsley Coman et le potentiel forfait d’Aurélien Tchouameni, Mike Maignan risque de causer de nouvelles suées froides à l’Équipe de France. En effet, selon les informations de l’Equipe, le titulaire indiscutable au poste de gardien de but, s’est blessé à l’entraînement ce jeudi avec l’AC Milan.

L’ancien Parisien a été touché à un doigt. Celui qui devait reprendre la compétition ce samedi face à la Salernitana lors de la 38ᵉ et dernière journée de Serie A, devrait repousser encore cette reprise. Il doit passer des examens supplémentaires pour déterminer la gravité de sa blessure et la durée de son indisponibilité.

Prêt avant le début de l’Euro ?

Le gardien de 28 ans sortait tout juste d’une blessure musculaire depuis la fin du mois d’avril. Il va donc devoir retourner à l’infirmerie avec la grande inquiétude d’être absent pour l’Euro qui débute le 14 juin prochain. En cas de forfait, Didier Deschamps devrait choisir un nouveau gardien numéro 1 pour garder la cage des Tricolores. Sur les derniers matches des Bleus, c’est Brice Samba qui a gardé la cage des champions du monde 2018.

Les cartes seraient-elles rebattues entre le Lensois et Alphonse Aréola ? Ce n’est pas impossible. Le gardien de West Ham a réalisé une belle année avec le club londonien tandis que le capitaine des Sang et Or s’est montré assez irrégulier. La hiérarchie pourrait de nouveau basculer entre les deux hommes. Petite précision, Didier Deschamps, qui a annoncé sa liste aux Français jeudi dernier, a encore jusqu’au 7 juin pour fournir les noms à l’UEFA. En espérant avoir une bonne nouvelle d’ici là pour Mike Maignan.