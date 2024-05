Mercato : Stefano Pioli et l’AC Milan, c’est fini

C’était attendu, c’est désormais officiel. Stefano Pioli manager de l’AC Milan depuis 2019, ne le sera plus l’année prochaine. L’annonce a été faite ce vendredi par le club milanais.

L’AC Milan se sépare de son entraineur

La nouvelle est tombée ce matin. L’AC Milan a officialisé le départ de Stéfano Pioli : « L’AC Milan et Stefano Pioli annoncent qu’ils ne continueront pas ensemble la saison prochaine, ayant l’intention de rompre leur relation professionnelle », ont annoncé les Rossoneri.

« L’AC Milan tient à remercier avec affection Stefano Pioli, et tout son staff, pour avoir dirigé l’équipe première pendant ces cinq années, en obtenant un Scudetto qui restera inoubliable et pour avoir ramené Milan dans les compétitions européennes les plus importantes », précise le communiqué

Arrivé en octobre 2019, Pioli a participé à 239 matchs avec l’équipe milanaise, pour un bilan de 132 victoires, 55 nuls et 52 défaites. Au cours de son passage en Lombardie, il aura permis au Milan AC de décrocher son 19ᵉ titre de champion d’Italie en 2022, le premier depuis 2011.

Qui remplacera Stefano Pioli ?

Deuxièmes de Serie A cette saison, les Milanais rêvent toujours d’enrôler Paulo Fonseca (LOSC), piste prioritaire pour remplacer Pioli. Sur le départ de Lille, le technicien, pourrait être le prochain entraîneur des Rossoneri la saison prochaine. Sergio Conceicao, priorité de l’OM pour remplacer Jean-Louis Gasset, est également suivi par le board milanais.

Le technicien portugais, auteur de sept saisons à la tête de Porto où il a remporté 10 trophées, serait dans les petits papiers de la direction du club lombard. Concernant Pioli, l’entraineur aurait déjà un nouveau point de chute. Selon La Gazzetta dello Sport, il pourrait rejoindre Naples. Le match contre la Salernitana, samedi (20 h 45) lors de l’ultime journée de Serie A, sera le dernier de son dernier sur le banc des Rossoneri.