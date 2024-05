AS Monaco : Comparé à Mbappé, Malamine Ekefele pète un câble !

Considéré comme un espoir avec un avenir brillant, Malamine Ekefele est actuellement en Belgique, prêté par l’AS Monaco. Souvent comparé à Kylian Mbappé, le joueur s’est exprimé dans le journal L’Équipe sur sa saison avec le Cercle Bruges.

Ekefele est content de sa saison et pourrait rester encore à Bruges

En ayant joué un total de 10 matchs, Ekefele se dit satisfait de sa saison. Ce dernier explique à quel point ce prêt à Bruges lui a été gratifiant. Le jeune ailier français a expliqué au journal L’Équipe l’importance de jouer, surtout dans le monde professionnel, qui a été une toute nouvelle découverte pour Malamine Ekefele cette saison.

« On n’a pas le temps de faire ce qu’on veut sur le terrain, il y a beaucoup plus d’intensité, et dans les transitions, ça va très vite. On fait aussi beaucoup plus d’efforts. Mais j’apprends, je progresse. Je n’aurais pas pu le faire à Monaco si j’étais resté car les entraînements, c’est bien, mais il faut jouer. »

Prêté dans un club satellite à Monaco, le natif de Livry-Gargan devrait rester dans les rangs belges et continuer à gratter quelques minutes pour se développer. Une situation qui plait au joueur et qui lui permet de se développer sans pour autant être mis en avant avec la comparaison de Kylian Mbappé.

Ekefele peut comprendre la comparaison avec Mbappé

Alors qu’il se développe en Belgique, se faire prêter a été la meilleure solution pour Ekefele. Le joueur a pu échapper à toutes les comparaisons avec Kylian Mbappé. Une comparaison qui le dérangeait pour plusieurs raisons.

« Il ne devrait pas y avoir de comparaison parce que moi, j’ai besoin d’y aller petit à petit. Après, je comprends, on vient de la même ville, son père était mon coach, on est proches, mais je ne trouve pas que la comparaison est valable. À 18 ans, Kylian était champion du monde. »

Alors qu’il a 19 ans, Malamine Ekefele pourra compter sur le club belge pour le garder en prêt la saison prochaine. Un moyen nécessaire pour qu’il puisse se développer dans le monde professionnel. Les dirigeants monégasques ne comptent pas sur lui pour le moment, mais espèrent voir leur protégé se développer.