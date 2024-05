Stade Rennais : Olivier Cloarec provoque la colère des fans du SRFC

Au Stade Rennais, une décision de la direction et du président Olivier Cloarec soulèvent la colère des supporters. Les fans du SRFC n’approuvent pas cette mesure après une saison sans qualification à une compétition européenne.

Le prix d’abonnement au Stade Rennais en hausse

La campagne de réabonnement pour les supporters du Stade Rennais FC a commencé hier. Et les fidèles suiveurs des Rouge et Noir ont surtout remarqué une chose : les tarifs ont augmenté par rapport à la saison dernière. D’après les informations de Ouest-France, le club breton a pris la décision d’augmenter ses tarifs pour deux raisons principales : les prix des abonnements chez les concurrents, ainsi que la hausse des coûts d’énergie du stade.

L’abonnement aux tribunes les moins chères s’élève à 194€ à Rennes, contre 184€ à Lens ou 190€ à Lille, deux clubs qui joueront l’Europe la saison prochaine. Le SRFC a indiqué ne pas vouloir établir de lien entre le tarif de ses abonnements et les résultats sportifs de l’équipe.

Les supporters du SRFC mécontents

Face à cette nouvelle, les supporters du Stade Rennais ont exprimé leur mécontentement. Selon les tribunes, les tarifs vont augmenter d’un prix entre 5€ et 65€, et ce, malgré la saison ratée du SRFC. D’après les calculs du journal breton, cela représentera une moyenne de plus de 11€ par match.

La tendance est à l’augmentation ces dernières années en Ligue 1. Les prix des abonnements étaient restés stables l’année dernière, mais avec le passage de la Ligue 1 à 18, les matchs à l’unité coûtaient en réalité plus cher. La réaction du président Olivier Cloarec est donc attendue sur ce sujet.