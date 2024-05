Mercato : le Barça se sépare de Xavi

L’avant mercato chauffe au FC Barcelone. Xavi est officiellement écarté de son poste d’entraîneur du Barça quelques semaines seulement après avoir été confirmé pour la saison prochaine. Le technicien espagnol a été informé de son licenciement ce vendredi.

Xavi au Barça, c’est fini

Comme pressenti ces derniers jours, le FC Barcelone se sépare de son entraîneur. Il y a quelques semaines, Xavi qui avait pourtant initialement annoncé son départ à la fin de la saison, avait accepté de continuer l’aventure au sein du club blaugrana. Mais le club catalan a confirmé aujourd’hui que l’ancien milieu de terrain ne serait plus le coach des Blaugrana la saison prochaine : « Le FC Barcelone exprime ses remerciements à Xavi pour son travail d’entraîneur, qui s’ajoute à sa carrière inégalée de joueur et de chef d’équipe, et lui souhaite tout le succès pour l’avenir. Xavi Hernández dirigera son dernier match en tant qu’entraîneur de l’équipe première dimanche prochain à Séville. »

Le technicien a été directement informé par Joan Laporta. D’après AS, le président du FC Barcelone a effectué une visite surprise à la Ciutat Esportiva ce vendredi et en a profité pour s’entretenir avec son entraîneur. Le vice-président Rafa Yuste, le directeur sportif Deco et le conseiller du président Enric Masip étaient également présents lors de ce rendez-vous. Cette décision intervient après plusieurs rebondissements.

Hansi Flick, nouveau coach du Barça ?

En effet, les doutes émis publiquement par Xavi sur la compétitivité du Barça ont froissé la direction catalane au point d’envisager ce revirement dingue. La légende du FC Barcelone estimait qu’il serait impossible de rivaliser avec les cadors européens, à commencer par le Real Madrid. Il faut dire que le FCB reste en difficulté avec le fair-play financier de la Liga.

Pour succéder à Xavi, la direction du FC Barcelone a pensé à l’ancien sélectionneur de l’équipe d’Allemagne, Hansi Flick. Débarqué de la Mannschaft en septembre, l’ex-entraîneur du Bayern Munich se serait déjà mis d’accord avec les Blaugranas. Selon plusieurs médias, le technicien de 59 ans s’engagerait pour un bail de deux ans.