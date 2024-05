Mercato Barça : Hansi Flick arrive, il sera annoncé lundi

Hansi Flick devrait bientôt poser ses valises du côté de Barcelone. Le club catalan devrait annoncer lundi son arrivée en tant qu’entraîneur.

Barça : Hansi Flick nouvel entraîneur

C’était attendu, ce sera bientôt officiel, Hansi Flick va devenir le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Le technicien allemand sera annoncé en tant que tel lundi par le club catalan, d’après les informations de Mundo Deportivo.

Rien n’est encore sûr concernant les détails de son contrat mais le média espagnol affirme que l’ancien sélectionneur de la Mannschaft devrait signer pour un an, plus une année en option en fonction de la réussite ou non de ses objectifs.

Le directeur sportif Deco a validé auprès de Hansi Flick la venue de ce dernier lors d’un entretien téléphonique entre les deux hommes mercredi. Cette décision était grandement soutenue par Joan Laporta, qui apprécie le profil de l’ancien du Bayern.

Xavi bientôt débarqué par la direction

Lundi prochain, en plus de l’annonce de l’entraîneur allemand, une réunion aura lieu entre Joan Laporta, Deco et l’ensemble du board barcelonais pour annoncer à Xavi que le club ne compte pas sur lui la saison prochaine.

L’ancien milieu de terrain va être débarqué, notamment après avoir perdu la confiance de son président. La façon de jouer de l’équipe a également été prise pour cible ces dernières semaines.

Xavi Hernandez dirigera donc son dernier match en qualité d’entraîneur du Barça ce dimanche à 21 heures, à l’occasion de la rencontre de la dernière journée de Liga. Le FC Barcelone se déplacera sur la pelouse du FC Séville.