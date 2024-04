Le Barça a tenté un coup au PSG, une grosse révélation tombe

Le PSG était en déplacement mardi pour défier le Barça, occasion pour les dirigeants parisiens de se rendre en Catalogne. Il n’en fallait pas plus à la presse espagnole pour faire une grosse révélation.

Le Barça a tenté d’attirer Luis Campos

Luis Campos a quitté Lille en décembre 2020, équipe qui a fini par être championne de Ligue 1. A partir de là, de par son CV, il s’est retrouvé dans les petits papiers des plus grands clubs. Et le Barça, comme le Real Madrid, ne faisait pas exception.

Joan Laporta avait déjà l’aval de Mateu Alemany et cherchait un bicéphalie avec un autre cerveau plus sportif, qui aurait pu être Deco… ou Luis lui-même. Tous deux très bons amis, en effet pour les Blaugrana, Campos est une de ses références.

Selon Relevo, une réunion a eu lieu chez Laporta à laquelle ont participé, entre autres, Rafa Yuste, vice-président, et Alejandro Echeverría, l’ex-beau-frère de Joan et une personne très proche de la direction du Barça. Ils ont parlé et débattu pour finalement conclure que ce n’était pas le moment de commencer un chemin ensemble. Les raisons étaient multiples.

Le choix du PSG au détriment du Barça

Campos, grâce à son ascendance avec Mbappé, a conseillé le Real Madrid de manière très discrète, soutenu par une relation de confiance intime avec Florentino Pérez. À cette époque, la tentative de Madrid de recruter Kylian commençait à germer, très lentement. C’était au printemps 2021. Le club merengue voulait compter sur Luis pour l’aider avec Mbappé.

Luis Campos a rejoint le PSG, en tant que conseiller lorsque Leonardo a été licencié. Le oui de Mbappé au renouvellement en 2022 signifiait la signature de son père sportif chez les Français. Des années après, son avenir est désormais inconnu avec le départ attendu de Kylian Mbappé. C’est lui qui a signé Luis Enrique et tant d’autres, dont Dembélé.